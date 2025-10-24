4 ứng dụng công nghệ đang định hình trải nghiệm sự kiện hiện đại

Ngành sự kiện đang chứng kiến sự “lên ngôi” của công nghệ, khi yếu tố số hóa không chỉ thay đổi quy trình tổ chức mà còn tái định nghĩa cách khán giả trải nghiệm. Từ nền tảng dữ liệu đến AI, các công cụ mới đang giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, đo lường hiệu quả và tạo ra những sự kiện giàu tính kết nối hơn bao giờ hết.

Ứng dụng sự kiện tích hợp nhiều tính năng

Nếu trước đây, việc đăng ký, gửi vé, nhận phản hồi, tương tác với khách thường bao gồm nhiều công cụ riêng lẻ, thì nay, doanh nghiệp đang có xu hướng hợp nhất toàn bộ quy trình trong cùng một nền tảng công nghệ duy nhất. Xu hướng này không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành, dữ liệu, giảm chi phí và sai sót, mà còn mang lại trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa cho người tham dự. Việc kết nối mọi quy trình trong một hệ thống cho phép theo dõi hành trình khách theo thời gian thực và điều chỉnh ngay khi cần. Tại Việt Nam, xu hướng này được triển khai qua các nền tảng nước ngoài như Eventify, vFairs, Whoova, cho phép ban tổ chức tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu cụ thể của từng sự kiện.

Tại hội thảo The Makeover 2025, khách tham gia trải nghiệm các hoạt động kết nối và quét mã QR để tích điểm thông qua ứng dụng điện thoại. (Nguồn: Talentnet)

AR: Thế giới thực và ảo cùng “giao thoa” trên sân khấu sự kiện

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) đang tái định nghĩa cách khán giả tương tác và trải nghiệm sự kiện. Thay vì chỉ xem, người tham dự giờ đây có thể “chạm” vào câu chuyện thương hiệu qua các lớp đồ họa 3D, hình ảnh động hoặc không gian ảo hiển thị ngay trên điện thoại. Từ thiệp mời AR, photo booth tương tác đến sân khấu trình chiếu 360°, mọi yếu tố đều góp phần biến sự kiện thành một hành trình nhập vai đa giác quan, sống động và dễ lan tỏa.

Khách tham dự đang trải nghiệm công nghệ AR tại một sự kiện triển lãm. (Nguồn: Hình sưu tầm)

Một số giải pháp AR phổ biến tại sự kiện hiện nay bao gồm: thiệp mời hoặc poster AR, nơi người xem chỉ cần quét mã để kích hoạt video, hình ảnh 3D hoặc lời mời cá nhân hóa; photo booth và backdrop AR, giúp người tham dự tạo ảnh động, video tương tác và chia sẻ tức thì lên mạng xã hội; sân khấu trình chiếu AR 360°, nơi hiệu ứng số được hòa vào không gian thật, mang lại trải nghiệm thị giác sống động; và bản đồ AR định vị, hỗ trợ dễ dàng trong việc khám phá khu vực trải nghiệm ngay trên điện thoại.

MC ảo đồng hành xuyên suốt sự kiện

Một trong những xu hướng nổi bật khác được ghi nhận trong ngành sự kiện là việc sử dụng MC ảo (Virtual Host). Theo báo cáo từ Ravatar, các “MC ảo” này đang được dùng tại nhiều hội nghị quốc tế, mang lại trải nghiệm tương tác theo thời gian thực mà không cần người dẫn chương trình truyền thống.

Tại Việt Nam, sự kiện The Makeover 2025 do Talentnet tổ chức vào ngày 15-16/10/2025 vừa qua nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách ứng dụng công nghệ đầy tinh tế. Ban tổ chức đã khéo léo xây dựng mô hình “song dẫn” giữa MC thật và MC ảo, một sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới và cảm xúc.

Nhân vật MC ảo mang tên M-AI, được phát triển độc quyền cho sự kiện, ứng dụng công nghệ MOCAP và điều khiển chuyển động theo thời gian thực. Lần đầu tiên trong một hội thảo quản trị doanh nghiệp - nhân sự tại Việt Nam, một MC ảo có thể cùng dẫn dắt, tương tác và phản hồi linh hoạt với MC thật trên sân khấu, tạo nên trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa đảm bảo “tính con người”, một yếu tố mà AI khó có thể thay thế.

MC ảo xuất hiện trên màn hình LED, tương tác bằng giọng nói và cử chỉ với diễn giả và khách tham dự ngay tại khán phòng nhờ công nghệ MOCAP. (Nguồn: Talentnet)

Dùng AI cho cabin dịch tự động: Dù tiện lợi nhưng vẫn còn bất cập

Một xu hướng mới trong tổ chức sự kiện là sử dụng AI làm cabin dịch tự động (như Wordly, Interprefy), giúp người tham dự hiểu nội dung theo thời gian thực, đồng thời giảm chi phí và sự phụ thuộc vào phiên dịch viên truyền thống. Tại Việt Nam, một số sự kiện công nghệ và tài chính đã thử nghiệm cabin dịch AI, tuy nhiên độ chính xác chưa thật sự ổn định, đặc biệt với các chủ đề chuyên ngành, có nhiều thuật ngữ hoặc ngữ cảnh phức tạp.

Thực tế cho thấy AI chỉ có vai trò hỗ trợ chứ chưa thể thay thế hoàn toàn con người, do đó, phiên dịch viên chuyên nghiệp vẫn là yếu tố cần thiết để đảm bảo thông điệp sự kiện được truyền tải chính xác, có cảm xúc và tính chuyên môn cao.