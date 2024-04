306 sinh viên lựa chọn Viettel Digital Talent 2024 để phá vỡ giới hạn và bước tới đam mê

Sáng ngày 13/4/2024, lễ khai giảng chương trình thực tập sinh tài năng Viettel Digital Talent 2024 (VDT 2024) chính thức chào đón hơn 300 thực tập sinh tài năng đến từ 28 trường trên 06 quốc gia gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Nga.

Lễ khai giảng diễn ra trực tiếp tại trụ sở Viettel và trực tuyến tại các điểm cầu. Sau 3 mùa thành công liên tiếp, chương trình năm 2024 đã bứt phá với hơn 3000 hồ sơ trên 9 lĩnh vực công nghệ, trong đó có 241 sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế và lựa chọn ra 306 sinh viên xuất sắc tham gia chương trình.

Trong không khí cởi mở, các bạn sinh viên đã tham gia trao đổi, đối thoại với các chuyên gia lĩnh vực công nghệ cao về chủ đề “Các bạn trẻ cần phải trang bị gì để phá vỡ giới hạn của bản thân?”. “Người hướng dẫn”, “kiến thức” và “thử thách” là ba chìa khoá chính được đưa ra thảo luận sôi nổi.

Võ Doãn Thịnh (cựu VDT 2023) nhấn mạnh rằng cảm giác choáng ngợp bởi khối kiến thức khổng lồ thời gian đầu tiếp cận là điều không tránh khỏi, nhưng phương pháp đào tạo tiên tiến đã giúp bạn có thể tiếp thu và vận dụng tối đa chúng vào dự án về sau.

Đối với Lê Minh Tú, thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa năm 2022, người hướng dẫn và đồng hành ở Viettel đã giúp bạn tìm ra được tình yêu, nhiệt huyết với công việc tại thời điểm bạn cảm thấy lạc lõng nhất. Đó cũng là nhu cầu chung của rất nhiều thí sinh năm nay, trong đó có Trần Dương Chính thực tập sinh lĩnh vực Data Science & AI - Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Âu 2021.

Bài toán thách thức cũng là một trong những giá trị đặc biệt của chương trình, cựu VDT-er Nguyễn Anh Minh chỉ sau 6 tháng chuyên tâm học tập đã có thể đưa ra hệ thống khuyến nghị gợi ý, đề xuất nội dung cho khách hàng, tận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau. Chàng trai chia sẻ: “Thời điểm nhận đề bài thì công nghệ đó còn mới được thế giới đưa ra dưới dạng framework, em chưa có nhiều tài liệu và ứng dụng thực tế để khai thác- đó là thử thách lớn với em, có nhiều tuần em dành ra tới 12 giờ đồng hồ làm việc liên tục mới tìm ra câu trả lời".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Viettel Đào Xuân Vũ đã nhấn mạnh một lần nữa về sứ mệnh của chương trình nói riêng và Tập đoàn nói chung trong lĩnh vực đào tạo nhân tài cho công cuộc chuyển đổi số của quốc gia. Phó Tổng Giám đốc tổng kết: “Đừng chỉ mơ ước, các bạn sinh viên hãy đứng lên để hành động và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Viettel Digital Talent 2024 sẽ là bệ đỡ, nền tảng vững chắc để các bạn có thể bứt phá và đạt được thành công trong tương lai. Hãy luôn nhớ rằng đây là cơ hội giúp các bạn học hỏi, thực chiến, không ngừng tiến bộ để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội”.

Kể từ năm 2021,Viettel Digital Talent được duy trì và phát triển như một chương trình thu hút nhân tài và đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng làm việc thực tế cho các sinh viên trẻ. Đến năm 2024, Viettel Digital Talent đã triển khai thành công liên tiếp 3 mùa, thu hút tổng hơn 3400 hồ sơ tới từ các trường đại học chất lượng cao trong và ngoài lãnh thổ quốc gia và trở thành một trong chương trình thực tập hàng đầu tại Việt Nam. Bước ra từ vai trò thực tập sinh, nhiều bạn tiếp tục trở thành diễn giả tại các hội nghị, có bài báo được quốc tế công nhận và trở thành những nhân viên hạt giống trong các dự án trọng điểm.

Chỉ riêng trong mùa tuyển sinh năm 2024, chương trình mở thêm 02 lĩnh vực về nghiên cứu phát triển là Bán dẫn và Hàng không vũ trụ, bứt phá với số lượng hồ sơ trên 3.000 từ hơn 150 trường tại Việt Nam và hơn 50 trường trên thế giới. Trong tháng 3/2024, đã có hơn 1.400 lượt thi được tổ chức, số sinh viên tham dự đạt giải quốc gia, quốc tế cao gấp 3 lần so với mùa trước, hơn 100 du học sinh từ 10 quốc gia, trong đó có nhiều trường nằm trong top 100 thế giới tại Anh, Mỹ, Úc, Nga, Pháp, Nhật, Hàn, Canada, và Trung Quốc. Cùng nguồn đầu vào chất lượng, 2024 hứa hẹn sẽ là một mùa thực tập gặt hái nhiều thành công, hỗ trợ và chắp cánh ước mơ cho hơn 300 bạn trẻ, đúng với tinh thần “Bứt phá mọi giới hạn - Push beyond your barriers”.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu Viettel giúp các tài năng trẻ khai phá tiềm năng và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực Semiconductor, Aerospace, Cyber Security, Data Science & AI, Data Engineering, Software Engineering, Cloud, 5G, IoT. Đến với Viettel Digital Talent, các tài năng trẻ không chỉ có cơ hội nhận được các kiến thức chuyên sâu, mà còn tham gia các dự án thực tế với các bài toán khó, giao lưu, kết nối với các tài năng đồng trang lứa, trình bày sáng kiến công nghệ trước lãnh đạo và nhận học bổng lên tới 65 triệu đồng.