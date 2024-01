190.000 du khách tham quan Festival hoa - kiểng Sa Đéc, thu khoảng 76 tỷ đồng

TPO - Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ) để điều tra về hành vi “Giết người ”.