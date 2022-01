100% sản phẩm BWP Charm Resort Hồ Tràm được đặt chỗ trong ngày công bố

Toàn bộ 250 sản phẩm thuộc phân kỳ Best Western Premier (BWP) Charm Resort Hồ Tràm giai đoạn 1 nhanh chóng được đặt chỗ thành công chỉ sau hai giờ công bố. Đây được xem là kỷ lục đỉnh cao trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ từ mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với trị liệu chuyên sâu đẳng cấp quốc tế .

Khẳng định sức hút và vị thế hàng đầu trên thị trường nghỉ dưỡng

Best Western Premier là phân kỳ đầu tiên trong tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – trị liệu chuyên sâu hàng đầu Việt Nam – Charm Resort Hồ Tràm gồm 90 tư dinh wellness villas và 1086 căn hộ biển. Giai đoạn 1, chủ đầu tư Charm Group chỉ giới thiệu ra thị trường 250 sản phẩm.

Ghi nhận tại sự kiện công bố ngày 08/01 vừa qua, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ rất sớm. Do nhu cầu đặt mua quá lớn trong khi quỹ căn hữu hạn, 100% sản phẩm nhanh chóng được khách hàng đặt chỗ thành công. Nhiều khách hàng tới tham dự không dành được suất đặt chỗ và nóng lòng chờ đợi đợt công bố tiếp theo.

Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, trái với quy luật tỷ lệ đầu tư chiếm hơn 70%, khảo sát nhu cầu của các khách hàng tại lễ công bố bất ngờ cho thấy, Best Western Premier được đông đảo chủ nhân lựa chọn để trở thành ngôi nhà thứ 2 thuần nghỉ dưỡng để chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, bên cạnh các khách hàng đơn lẻ, nhiều khách hàng có mối quan hệ thân quen như nhóm người thân trong gia đình, nhóm đối tác, nhóm bạn thân có nhu cầu đặt mua cùng lúc nhiều sản phẩm gần nhau để thuận tiện tụ họp, nghỉ dưỡng vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.

“Sau thời gian dịch bệnh, tôi nhận ra sức khỏe là một loại hạnh phúc cần phải được bảo vệ, trân trọng và đầu tư. Thay vì dành hết thời gian cho công việc, kiếm tiền như xưa, giờ là lúc tôi điều chỉnh lại thói quen cho bản thân và những người xung quanh, cần bằng giữa giá trị vật chất với tinh thần, sức khỏe. Do đó, tôi đã chọn Best Western Premier như một điểm đến tin cậy để gửi gắm sức khỏe, hạnh phúc của gia đình. Tôi nghĩ đây là giá trị không thể đong đếm và tính toán bằng tiền bạc. Tôi cũng giới thiệu cho một vài đối tác và hội bạn thân và họ đều rất tâm đắc”, anh Hùng Cường, một CEO công nghệ đang làm việc tại TP.HCM chia sẻ.

Cộng đồng tinh hoa chắt lọc

Khách hàng BĐS nghỉ dưỡng luôn được mặc định là giới thượng lưu – những người am tường phong cách sống – tinh tế trong thẩm mỹ - kinh tế thuộc lớp “thượng tầng thịnh vượng”. Họ sống cùng nhau tạo nên một cộng đồng thượng lưu danh giá. Gia nhập vào nơi đây không chỉ nâng tầm địa vị xã hội, hơn hết chủ nhân được chọn hàng xóm có cùng sở thích, tương đồng đẳng cấp và phong cách sống, thậm chí mở ra tiền đề về những thương vụ hợp tác trong tương lai.

Lẽ dĩ nhiên Best Western Premierkhông là ngoại lệ. Thậm chí nơi đây còn được ví là cộng đồng tinh hoa chắt lọc, không dành cho số đông khi mà tổ hợp này nắm giữ những kỷ lục đỉnh cao. Đây cũng chính là lý do ngay từ khi ra mắt, Best Western Premier đã hút trọn tâm điểm của giới tinh hoa.

Đầu tiên phải kể đến vị thế đắt giá không có đối thủ giữa thủ phủ nghỉ dưỡng 5 sao. Cụ thể, Hồ Tràm sở hữu 32km đường bờ biển, trong đó có 10km sử dụng cho hoạt động tắm biển. Trong 10km này, chỉ có 3km không đá ngầm và Charm Resort Hồ Tràm là dự án duy nhất sở hữu trọn vẹn đường bờ biển lên tới 3km đắt giá tạo ra sự kham hiếm không có cơ hội thứ 2 để sở hữu. Trên nền bờ biển ấn tượng với lối thiết kế độc đáo, Charm Resort Hồ Tràm được vinh danh “Tổ hợp nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021 tại Giải thưởng Bất động sản Dot Property Viet Nam Awards 2021.

Hiện nay Việt Nam không thiếu những dự án hướng tới wellness song đa phần ở dạng nhỏ lẻ và do doanh nghiệp nội địa vận hành. Best Western Premier xây dựng trung tâm trị liệu chuyên sâu wellness center quy mô lên tới 5,000 m2 với 9 phân khu xa hoa. Đáng chú ý, đây là trung tâm wellness đầu tiên tại Việt Nam được vận hành bởi Goco Hospitality – tập đoàn chăm sóc sức khỏe và trị liệu lớn nhất thế giới, doanh thu hơn 4,5 tỷ đô cùng hàng trăm chi nhánh tại hơn 40 quốc gia. Với sự góp mặt của Goco Hospitality, Best Western Premier khẳng định vai trò dẫn dắt trong ngành trị liệu sức khỏe, thăng hạng Hồ Tràm lên tầm cao mới – xứng đáng vị thế thủ phủ 5 sao của giới thượng lưu trong nước và quốc tế.

Không dừng lại ở đó, tổ hợp thành công hợp tác cùng Best Western- top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới vận hành tổng phân kỳ. Thương hiệu lừng danh này là cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ tuyệt hảo cùng công suất khai thác lưu trú và chiến lược phát triển bền vững theo thời gian.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, chủ đầu tư mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng hợp tác cùng hãng siêu xe Bentley thiết kế mẫu xe riêng dành tặng chủ nhân may mắn và đưa đón khách hàng VVIP. Tạo ra dịch vụ chăm sóc khách hàng và ưu đãi chưa từng có tiền lệ, Charm Group khẳng định vị thế hoàn toàn khác biệt của cộng đồng Best Western Premier trên thị trường BĐS. Chưa kể chủ nhân còn nhận được vô vàn ưu đãi lớn như tặng gói bảo vệ sức khỏe lên tới 2,5 tỷ đồng trong 10 năm, nhận chiết khấu lên tới 12%, chỉ thanh toán 20% đến khi nhận nhà. Đặc biệt chương trình cam kết lợi nhuận lên tới 19.5%/ 3 năm dành cho căn hộ biển và 13%/2 năm cho wellness villa có chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Nam Á, nhận mức chia sẻ lợi nhuận cao nhất thị trường – lên tới 90% (gồm dịch vụ phong, wellness center, F&B) giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi nghỉ dưỡng và đầu tư.