Mỹ: 10 đặc vụ bắt giữ một phi công trên máy bay

Sự việc xảy ra trên chuyến bay DL2809, hành trình từ Minneapolis - Saint Paul đến San Francisco, Mỹ.

Chuyến bay bị trì hoãn do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm, buộc máy bay Boeing 757 phải bay vòng trước khi hạ cánh. Tuy nhiên, kịch tính thực sự chỉ bắt đầu khi máy bay vừa chạm đường băng khoảng 21h35.

Theo trang tin View from the Wing, ít nhất 10 đặc vụ thuộc lực lượng Điều tra an ninh nội địa (HSI) - một đơn vị của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã bất ngờ lên khoang và yêu cầu khống chế một trong hai phi công điều khiển chuyến bay.

Một phi công của hãng hàng không Delta Airlines bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay trên máy bay, chỉ vài phút sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ.

Nhân chứng cho biết, các đặc vụ xông thẳng vào buồng lái và dẫn giải phi công ra ngoài một cách nhanh chóng, không có bất kỳ thông báo hay dấu hiệu bất thường nào trước đó. Phi công còn lại tỏ ra vô cùng bất ngờ và nói với các hành khách gần đó rằng anh hoàn toàn không biết gì về kế hoạch bắt giữ.

Hiện tại, Delta Airlines chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc và chuyển toàn bộ câu hỏi đến cơ quan chức năng. Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng chưa công bố chi tiết về lý do bắt giữ hoặc các cáo buộc cụ thể đối với người bị bắt.

Đáng chú ý, ít ngày trước, một phi công khác của Hãng hàng không Delta cũng bị bắt giữ tại sân bay Stockholm Arlanda, Thụy Điển vào ngày 22/7 sau khi không vượt qua kiểm tra nồng độ cồn trước giờ khởi hành. Sự cố khiến chuyến bay DL205 đến New York bị hủy ngay trước giờ cất cánh, ảnh hưởng đến gần 200 hành khách và có thể khiến hãng bay thiệt hại hơn 139.000 USD theo quy định bồi thường của Liên minh châu Âu (EU).

Chuỗi vụ việc liên tiếp xảy ra đối với hãng hàng không Delta Airlines.

Cùng thời điểm, một vụ việc tương tự cũng đang được điều tra tại sân bay Schiphol, Amsterdam, khi một phi công Delta khác bị cáo buộc vi phạm quy định kiểm tra nồng độ cồn trước chuyến bay.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố trên có liên quan đến nhau, nhưng chuỗi vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn đang đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình kiểm tra nội bộ cũng như mức độ giám sát hành vi của phi công trong toàn ngành hàng không.

Giới chuyên gia nhận định rằng đây có thể là hồi chuông cảnh tỉnh buộc các hãng hàng không phải tăng cường kiểm tra, đánh giá sức khỏe và tâm lý phi hành đoàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch.