Xã hội

1 năm vận hành, Metro Nhổn - ga Hà Nội vận chuyển trên 6,4 triệu lượt hành khách

Anh Trọng
TPO - Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, sau 1 năm vận hành đoạn trên cao, tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách.

Cụ thể, sau 1 năm vận hành thương mại (từ 8/8/2024), tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy đã thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách. Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%.

“Những con số này cho thấy tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận tiện của người dân, mà còn dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, xanh và bền vững” - đại diện Tramoc đánh giá.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km.

Hành khách đi metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

Hành khách đi metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

Công trình được khởi công năm 2010; đoạn đi trên cao của dự án đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024; đoạn đi ngầm đang thi công và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2027. Đây là tuyến metro thứ hai của Thủ đô sau Cát Linh – Hà Đông đưa vào vận hành năm 2021.

Theo Tramoc, dọc tuyến trên cao đoạn Nhổn – Cầu Giấy có 8 ga trên cao với 36 tuyến buýt kết nối. Tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy, mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách trong giờ cao điểm.

Anh Trọng
#metro #đường sắt đô thị #nhổn - ga hà nội #giao thông #tramoc #Metro Nhổn - ga Hà Nội

