Trong lịch sử AFF Cup, thành tích của Việt Nam chỉ kém Thái Lan

TPO - Hăng năm, có một giải thưởng không kém phần danh giá so với Ballon D’or hay The Best của FIFA. Đó là giải Globe Soccer. Năm nay, ban tổ chức đã công bố các ứng viên cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm và nó đang gây ra nhiều tranh luận.