Tóm gọn hai đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo qua biên giới

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

TPO - Trong lúc đưa vợ đi cấp cứu vì uống thuốc trừ sâu, Nguyễn Đức Thuận đã tấn công nhân viên y tế. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thuận.

TPO - Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ( tỉnh Long An ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhuần (SN 1975, chủ tiệm vàng, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng ,tỉnh Long An) về hành vi “ Buôn lậu”.