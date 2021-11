Mượn đường thi công cao tốc, nhà thầu Trung Quốc 'chạy làng' việc hoàn trả

TPO - Theo cam kết, tháng 10/2017, 7 tuyến đường dân sinh mà nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) mượn của để vận chuyển vật liệu xây dựng trong quá trình thi công gói thầu A3 (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên đã gần 5 năm trôi qua nhà thầu có dấu hiệu "chạy làng", nhiều tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng khiến người dân bức xúc.

Theo báo cáo của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vào năm 2014, Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ký cam kết với huyện Bình Sơn mượn tạm 7 tuyến đường đường dân sinh của huyện Bình Sơn để chở vật liệu thi công gói thầu A3 (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Cụ thể, 7 tuyến đường gồm 4 tuyến đường huyện là ĐH.01 (thị trấn Châu Ổ - xã Bình Minh), ĐH.02 (xã Bình Trung - xã Bình An), ĐH.05 (xã Bình Nguyên - xã Bình Khương), ĐH 06 (xã Bình Chánh đi xã Bình An) và 3 tuyến đường do xã Bình Trung quản lý.

Dự kiến đến tháng 10/2017, các tuyến đường trên sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, đến nay đã gần 5 năm trôi qua các tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” ngập nước xuất hiện dày đặc trên đường, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Bộ GTVT cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo phải hoàn trả nguyên trạng như cam kết, tuy nhiên các đơn vị liên quan vẫn cố tình chây ì không chịu hoàn trả, gây bức xúc cho người dân.

“Lúc mượn, phía nhà thầu cam kết sẽ tu sửa và hoàn trả vào tháng 10/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện như cam kết”, lãnh đạo huyện Bình Sơn chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường ĐH.01 (thị trấn Châu Ổ - xã Bình Minh), ĐH.02 (xã Bình Trung - xã Bình An) bị băm nát bét, lộ thiên “ổ gà”, “ổ voi” chằng chịt. Trên mặt đường nước đọng thành từng vũng sâu tạo thành những cái bẫy chết cho người tham gia giao thông.

Nhiều người dân sống dọc tuyến đường tỏ ra rất bức xúc vì nhà thầu sau khi thi công cao tốc đã rút đi, để lại một đống “bầy hầy” cho người dân. Phụ nữ mang thai không dám ra đường vì sợ chuyện bất trắc, còn người lớn tuổi muốn đi đâu phải nhờ con cháu chở đi.

Bà Trịnh Thị Đối (75 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) cho hay, tuyến đường này rất đông người đi lại, nhưng đường hư hỏng quá nghiêm trọng, người đi làm về ban đêm sụp ổ voi té ngã như cơm bữa. Mới đây, trước nhà bà có người chạy xe máy không may sụp hố nước chấn thương nặng người dân phải đưa đi cấp cứu.

“Từ ngày cho mượn đường đến nay, người dân ở đây luôn phải sống trong cảnh “nắng bụi, mưa bùn”, biết bao nhiêu đợt tiếp xúc cử tri người dân bức xúc kiến nghị nhưng mãi vẫn không thấy sửa đường cho dân”, bà Đối bức xúc nói.

Không chỉ người dân ngay cả chính quyền địa phương cũng rất bức xúc, nhiều năm qua đòi đường cho dân nhưng mãi vẫn không được. Lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết cuối năm 2019 các tuyến đường huyện hư hỏng nghiêm trọng, huyện đã có văn bản gửi khắp nơi cầu cứu xin hoàn trả đường.

Tháng 11/2019, UBND huyện Bình Sơn đã làm việc với Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) về việc yêu cầu nhà thầu Giang Tô hoàn trả các tuyến đường đã mượn. Đến giữa tháng 12/2019, huyện làm việc trực tiếp, phía nhà thầu hứa sẽ hoàn trả các tuyến đường đã mượn.

Đến tháng 12/2019, ông Zhang Xiaoshe, Giám đốc dự án gói thầu A3, Công ty TNHH Tập đoàn Công trình giao thông tỉnh Giang Tô - ký văn bản thông báo việc xử lý hoàn trả đường cho huyện Bình Sơn kèm theo bản chi tiết thời gian sửa đường. Theo kế hoạch, nhà thầu Giang Tô cam kết hoàn trả bốn tuyến đường huyện và ba tuyến đường ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ ngày 20/12/2019 đến ngày 6/4/2020 sẽ hoàn thành.

“Dù biết như thế là rất chậm, nhưng huyện vẫn chấp nhận và sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, công nhân để sớm thi công hoàn thành các tuyến đường cho người dân. Vậy mà đến giờ họ chẳng thực hiện như đúng cam kết. Hiện huyện đã bổ sung kinh phí tự sửa chữa, làm mới đường chứ không thể chờ được nữa. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã trích ngân sách hơn 15,6 tỉ đồng làm mới gần 4km đường hư hỏng quá nặng không thể sửa chữa được”, lãnh đạo huyện Bình Sơn nói.

Lãnh đạo huyện Bình Sơn cũng hy vọng VEC kiên quyết với nhà thầu Giang Tô. Bởi người dân đã nhường đường tạo mọi điều kiện thi công cao tốc, không thể để bà con chịu khổ mãi như thế này trong khi cao tốc đã đưa vào sử dụng nhiều năm qua.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có hàng loạt văn bản đề nghị VEC yêu cầu nhà thầu hoàn trả đường dân sinh như đã cam kết. Thậm chí, UBND tỉnh Quảng Ngãi từng có văn bản cảnh báo sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người dân cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên quan đến việc VEC chậm giải quyết vướng mắc của dự án.

Một số hình ảnh trên tuyến đường nhà thầu Giang Tô mượn thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: