Chưa đến Tết, đào đã được bán trên đường phố Hà Nội

TPO - Trái ngược với không khí sôi nổi, tấp nập vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như mọi năm, năm nay nhiều cửa hàng bán hoa tươi ở TP.HCM diễn ra trầm lặng hơn. Theo nhiều cửa hàng, lượng khách đặt hàng hôm nay tăng đáng kể so với lượng khách đến cửa hàng mua trực tiếp.

TPO - Sáng nay 20/11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại thành phố Hội An sau 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được dạo bước phố cổ, tham quan di tích tại đây.

TPO - Hôm nay (10/11), miền Bắc ngày nắng và khô, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ nay đến ngày 14/11.

TPO - Buổi tập đầu tiên của tuyển Nhật Bản được diễn ra tại sân Hàng Đẫy. Do thiếu nhiều cầu thủ trụ cột, nên phần lớn thời gian HLV trưởng Hajime Moriyasu cho các cầu thủ tập nhẹ.

TPO - Do đi quá sát, chiếc xe bồn đã đâm vào rào phân cách khiến cản trở lưu thông các phương tiện làn bên cạnh. Vụ việc diễn ra tại cầu Thanh Trì, Hà Nội.

