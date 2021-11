Chất lượng không khí ở miền Bắc ở mức xấu

TPO - Do nằm sâu trong khối không khí lạnh có bản chất khô, nên miền Bắc hôm nay tạnh ráo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.