Zalo được Công an TPHCM khen thưởng

Zalo được Công an Tp.HCM khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và cải cách hành chính của quận 12.

Tính đến tháng 04/2023, sau 1 năm Công an quận 12 kết hợp với Zalo triển khai mô hình Zalo an ninh “Kết nối Zalo - Vì quận 12 bình yên”, 15 trang Zalo OA của Công an quận 12 (gồm trang của quận, 3 đội nghiệp vụ và 11 phường) đã thu hút được 59.881 người dân quan tâm, theo dõi.

Phát biểu tại hội nghị Sơ kết 1 năm kết quả vận hành, hoạt động các trang Zalo của Công an Quận 12, Thượng tá Thân Thị Châu Dương, Phó Trưởng Công an quận cho biết mô hình Zalo an ninh đã phát huy được hiệu quả phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT, công tác cải cách hành chính của Công an quận, và nhận được đông đảo sự quan tâm ủng hộ từ người dân.

Liên quan đến việc giữ gìn ANTT, các trang Zalo của Công an quận 12 đã tiếp nhận 2 tin tố giác, 111 tin liên quan ANTT do người dân cung cấp. Dựa vào các tin báo, Công an quận chuyển tin đến Công an phường xác minh và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, tăng cường hiệu quả giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Về việc cải cách hành chính, dựa vào giao diện quen thuộc, kết hợp tính năng chatbot tự động trả lời và hướng dẫn người dân các bước chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính; sau 1 năm, các trang OA của Công an quận 12 đã tiếp tiếp nhận 1.508 trường hợp kết nối qua kênh này. Trong đó, có 1.081 trường hợp tìm hiểu về thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan lĩnh vực cư trú (thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và thông báo lưu trú), lĩnh vực Căn cước công dân (thủ tục cấp CCCD, nơi cấp CCCD, tra cứu CCCD…). Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ tiếp nhận xin ý kiến Ban Chỉ huy đến các bộ phận liên quan trả lời và xử lý kịp thời, không để người dân phản ánh nhiều lần.

Song song cải cách hành chính và giữ gìn ANTT, việc triển khai kênh tương tác với người dân thông qua nền tảng Zalo đã góp phần thắt chặt hơn sợi dây gắn kết giữa người dân và lực lượng công an cơ sở. Cụ thể, Công an quận 12 đã chủ động đăng tải 2.058 bài viết, thu hút 924.498 lượt xem và 73.888 lượt chia sẻ bài viết liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay phòng ngừa các loại tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cũng như xây dựng các gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong mắt người dân.

Biết đến trang Zalo an ninh của Công an phường Tân Chánh Hiệp quận 12 qua những lần họp tổ dân phố, hơn 1 năm qua, chị Lê Thị Thúy Nga (chủ nhà trọ) luôn nhanh chóng cập nhật và chia sẻ những tin tức mà trang đăng tải. “Giờ ai cũng có điện thoại ‘lướt lướt’, nhưng thông tin trên mạng thì nhiều và xa xăm, nhiều khi chẳng liên quan đến mình. Zalo của Công an phường thì khác, mọi thông tin an ninh ngay tại khu vực mình sinh sống đều được gửi đến rất nhanh chóng, tôi dùng nó chia sẻ cho người trong nhà, người đi làm với các cháu sinh viên ở trọ, để mọi người cùng nhau chú ý”, chị Nga nói.

“Hiện tại, Công an quận 12 vẫn đang và sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, chủ động đăng tải thông tin qua Zalo, cũng như phối hợp với Zalo để cập nhật những tính năng phù hợp với mục tiêu công tác trong từng thời điểm” - Đại diện CA quận 12 cho biết thêm.

Tại hội nghị, đại diện Công an quận 12 cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cá nhân, tập thể đã đạt được trong việc sử dụng hiệu quả trang Zalo, góp phần xây dựng hình ảnh công an hiện đại, thân thiện, tương tác kịp thời, tuyên truyền hiệu quả, giữ gìn bình yên cuộc sống 24/7 cho người dân địa phương.

Ngoài quận 12, Zalo còn nhận được sự tin tưởng từ các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương cấp cơ sở của 63 tỉnh thành trên cả nước; trở thành kênh tương tác với người dân; xây dựng nhiều tính năng phù hợp với công tác của từng đơn vị. Bằng thế mạnh công nghệ với hơn 74 triệu người dùng trong nước và trên thế giới, Zalo là nền tảng tiên phong hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính, an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhiều nơi. Cuối năm 2022, đã có gần 12.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công dùng Zalo kết nối với người dân.