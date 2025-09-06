Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Yêu cầu thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Phan Thiên
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Đó là một trong những yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 268 về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, về công tác quy hoạch, đất đai, Chính phủ giao Bộ Xây dựng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 66.1/2025/NQ-CP ngày 18/7/2025 của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

tan-hoang-minh-ngoc-hoi8.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, định hướng không gian phát triển mới, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, xem xét quy trình, thủ tục rút gọn về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, thành phố mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ thu hồi, giao, cho thuê đất theo Luật Đất đai; hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định tại Nghị định số 151 và thông tư số 23/2025/TT-BNNMT.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ cở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cơ chế xác định giá đất sẽ thay đổi ra sao?

Tại buổi họp báo chuyên đề do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức, đại diện Cục Quản lý đất đai đã chia sẻ nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, đặc biệt liên quan đến cơ chế xác định giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với cơ chế tài chính và giá đất, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Bộ đề xuất sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; bổ sung yếu tố chi phí hạ tầng kỹ thuật vào phương pháp xác định giá.

khu-do-thi-stalke-tay-ho-tay23-7836-5347-9183-8670.jpg
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới về cơ chế xác định giá đất.

Về nội dung giá đất, theo ông Phấn, một trong những điểm thay đổi lớn được dư luận quan tâm là cơ chế xác định giá đất. Trước đây, Luật Đất đai phân chia thành giá đất cụ thể và bảng giá đất, dẫn đến áp dụng thiếu thống nhất.

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất vẫn được duy trì nhưng sẽ điều chỉnh linh hoạt bằng hệ số, áp dụng tùy theo mục đích như bồi thường, thu hồi hay chuyển mục đích sử dụng.

“Nếu tiền sử dụng đất đặt ra quá cao, nhà đầu tư khó mặn mà vì chi phí lớn. Nhưng nếu quá thấp, lại không đảm bảo nguồn thu ngân sách. Vì vậy, luật lần này hướng tới sự cân bằng, linh hoạt và minh bạch”, ông Phấn nhấn mạnh.

Ông Phấn cho biết, Luật Đất đai sửa đổi hướng tới vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp. Cơ chế bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh sẽ được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể, vừa hỗ trợ người dân có nhu cầu thực sự, vừa khuyến khích nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phan Thiên
#Khung giá đất #bảng giá đất #Luật Đất đai sửa đổi #Chính phủ #Bộ Nông nghiệp và Môi trường

