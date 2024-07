Xuyên đêm khắc phục sự cố sạt lở đê tại Thanh Trì

TPO - Phát hiện sự cố, UBND xã Đại Áng và huyện Thanh Trì huy động nhân lực, vật tư phương tiện thực hiện phương án xử lý sự cố. Đến đêm 25/7, công tác khắc phục sự cố sạt lở đê đã hoàn thành.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Thanh Trì có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của mưa lũ, khoảng 14h ngày 25/7, một đoạn đê sông Hòa Bình đoạn qua xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) đã xảy ra sạt lở.

Trao đổi với Báo Tiền Phong sáng ngày 27/7, đại diện UBND xã Đại Áng cho biết, khu vực sạt lở có diện tích chiều rộng 3m, dài 40m, mực nước tại vị trí sâu 5m, ngưỡng tràn 6m.

Theo vị cán bộ này, ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Đại Áng đã khẩn trương có mặt khảo sát khu vực sạt đê và báo cáo lên cấp trên. Đồng thời, huy động nhân lực, vật tư phương tiện thực hiện phương án xử lý sự cố.

Tổng cộng, UBND xã Đại Áng và huyện Thanh Trì đã huy động trên 200 người cùng phương tiện, máy móc, vật tư… kịp thời gia cố, bảo vệ đê. Đến đêm ngày 25/7, công tác khắc phục đã hoàn thành. Hiện tại, khu vực sạt lở đã cơ bản được khắc phục.

Hiện tại, UBND xã tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống.