Xưng là "tổng đại lý" bán hàng giá rẻ trên mạng để lấy tiền cọc rồi mất hút

TPO - Công an xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang ( Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2021, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Nguyễn Duy Đăng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cùng thời điểm trên, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.C.L (SN 1993, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị Đăng lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu đồng (chị L chuyển tiền trên địa bàn huyện Nghi Lộc). Theo thông tin điều tra, từ cuối năm 2021, Nguyễn Duy Đăng đăng ký nhiều tài khoản trên Facebook, Zalo, sau đó đăng tải thông tin, hình ảnh quảng cáo các mặt hàng như quần áo, giày dép, thiết bị gia dụng, máy xông cho người bị mắc COVID-19 với “mác” là tổng đại lý chuyên bán buôn cho các cửa hàng, đại lý nhỏ. Giá các mặt hàng được đối tượng tự đưa ra ở mức rất thấp so với giá trên thị trường. Khi có người liên hệ mua hàng, Đăng yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước từ 2 đến 15 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi bị hại gửi tiền, đối tượng đã chiếm đoạt, không giao hàng như đã thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc. Sau quá trình theo dõi, chiều ngày 8/3/2022, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghĩa Hòa bắt giữ Nguyễn Duy Đăng khi đối tượng đang trên đường đi rút tiền. Khám xét nơi ở, tổ công tác thu giữ 1 dàn máy vi tính, 2 điện thoại di động, 8 thẻ ATM. Tại cơ quan điều tra, Đăng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến 3/2022, Nguyễn Duy Đăng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Quốc Hưng