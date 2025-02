Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/2: Nga phá hủy cứ điểm Ukraine ở Kharkov, chặn nỗ lực tiến công ở Donetsk

TPO - Các đơn vị đặc nhiệm của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phá hủy một cứ điểm của Ukraine tại tỉnh Kharkov, hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 6/2.

"Trong quá trình trinh sát trên không, một đơn vị máy bay không người lái của lực lượng vệ binh quốc gia Nga ở Kharkov đã phát hiện một nhóm bộ binh Ukraine tại vị trí chiến đấu, và nhanh chóng báo cáo vị trí của đơn vị này cho bộ chỉ huy", theo hãng thông tấn Tass. "Đơn vị pháo binh Nga đã lập tức tấn công các vị trí của bộ binh Ukraine. Kết quả là tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy".

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết, lực lượng Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công tuyến phòng thủ ở Donetsk.

"Ở khu vực gần các làng Yampolovka và Torskoye, các chiến binh Ukraine đã thực hiện một số nỗ lực để xuyên thủng tuyến đầu của chúng tôi và giành lại các vị trí đã mất trước đó. Họ sử dụng khoảng 80 nhân sự và tối đa 10 đơn vị thiết giáp khác nhau trong các cuộc tấn công vài ngày qua. Pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine cũng tham gia tích cực".

Chuyên gia này nêu rõ, rằng mặc dù có áp lực từ đối phương, nhưng các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của Ukraine.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắn hạ 28 máy bay không người lái của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/2 thông báo, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 28 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên các khu vực của Nga.

"Trong đêm, các hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa 28 UAV Ukraine, bao gồm 13 chiếc ở vùng biển Azov, tám chiếc ở Rostov, sáu chiếc ở Krasnodar, một chiếc ở Astrakhan", trích thông báo.

Cùng lúc đó, theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 77 UAV tấn công và UAV mồi nhử vào Ukraine đêm 5 rạng sáng 6/2.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 56 máy bay không người lái, trong khi 18 máy bay biến mất khỏi radar.

Nga - Ukraine trao đổi tù binh

Nga và Ukraine đã trả tự do mỗi bên 150 quân nhân trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ngày 5/2.

"150 quân nhân Nga đã được trả tự do từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát sau quá trình đàm phán. Đổi lại, Ukraine cũng tiếp nhận 150 tù binh chiến tranh. Hiện tại, tất cả các quân nhân Nga đều đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết. Họ cũng được tạo điều kiện để liên lạc với người thân", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đóng vai trò trung gian trong cuộc trao đổi này.

Ukraine xác nhận tấn công sân bay quân sự Nga

Tối ngày 5, rạng sáng 6/2, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào sân bay quân sự Nga ở Primorsko-Akhtarsk, vùng Krasnodar, gây ra hàng loạt vụ nổ.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Năm (6/2) cho biết, các đơn vị thuộc Lực lượng hệ thống Không người lái phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào sân bay quân sự Primorsko-Akhtarsk - nơi quân đội Nga sử dụng để phóng máy bay không người lái (UAV).

"Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Primorsko-Akhtarsk - nơi Nga sử dụng để lưu trữ và triển khai UAV cũng như bảo dưỡng máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ ở các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson", thông báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ.

Cơ quan này lưu ý rằng, các vụ nổ và hỏa hoạn đã xuất hiện tại sân bay quân sự.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, vào khoảng 9h tối 5/2, lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công vào thành phố Primorsko-Akhtarsk bằng máy bay không người lái. Các tiếng nổ lớn đã xuất hiện trong khu vực, có khả năng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ nhiều mục tiêu trên không.

Cùng thời điểm, vùng Rostov của Nga cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở Taganrog, Bataisk, Azov, Kamensk-Shakhtinsky và Myasnikovsky. Truyền thông địa phương cho biết, lực lượng phòng không Nga đã được kích hoạt sau khi phát hiện máy bay không người lái Ukraine.

Nga hoan nghênh lập trường của Tổng thống Mỹ Trump về Ukraine

Nga hoan nghênh các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết. Theo ông Lavrov, ông Trump là lãnh đạo phương Tây đầu tiên thừa nhận rằng việc ủng hộ các kế hoạch gia nhập NATO của Kiev là không đúng đắn.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố vào tháng trước, rằng ông hiểu lập trường của Nga về việc Ukraine không nên là một phần của NATO.

Phát biểu trước các phóng viên ở Florida, ông Trump cho biết lập trường của Mátxcơva từ lâu đã được "viết trên đá", nhưng người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden, lại phớt lờ. Điều này góp phần gây ra cuộc xung đột hiện tại.

“Ông Biden đã nói, 'Ukraine có thể gia nhập NATO’. Nếu vậy, đối thủ sẽ đứng ngay trước ‘thềm nhà’ của Nga. Và tôi có thể hiểu cảm xúc của họ về việc đó”, ông Trump nói thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn của các đại sứ về Ukraine ngày 5/2, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy, Washington có thể đã sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine và sự mở rộng về phía đông của khối này.

"Tổng thống Trump thẳng thắn nói rằng một trong những sai lầm chính là lôi kéo Ukraine vào NATO, và nếu ông ấy nắm quyền trong bốn năm qua, cuộc xung đột đã không xảy ra", ông Lavrov lưu ý.

“Lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo phương Tây nói ra những lời này. Chúng tôi rất hoan nghênh, vì đây là lần đầu tiên vấn đề NATO được xác định là điều mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc”, ông nói thêm. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Mátxcơva, rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại. Ông cho biết những cảnh báo của Nga hoặc là không được lắng nghe, hoặc bị các chính trị gia phương Tây đáp lại bằng “sự gian dối”.

“Nguyên nhân gốc rễ là mong muốn và những bước đi thực tế của phương Tây nhằm tạo ra các mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga trên biên giới của chúng tôi, trên lãnh thổ Ukraine và lôi kéo nước này vào NATO. Chúng tôi đã nhiều lần nêu vấn đề này, yêu cầu NATO tôn trọng lời cam kết không mở rộng về phía đông, nhưng tất cả đều vô ích”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump có thể báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, mà ông gọi là rất quan trọng vì “Washington là bên cuối cùng sẽ đưa ra quyết định” liên quan đến tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Mátxcơva từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột đều phải bao gồm sự trung lập và phi quân sự hóa của Kiev.

Tuy nhiên, Ukraine coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh chiến lược. Gần đây, Ukraine tuyên bố rằng nước này coi việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là một sự đảm bảo an ninh để đồng ý ngừng bắn với Nga.

Trong khi NATO năm ngoái tuyên bố rằng Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" để gia nhập khối, thì các thành viên của liên minh đã cảnh báo rằng Kiev sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định trước, chẳng hạn như giải quyết xung đột với Mátxcơva.

Minh Hạnh