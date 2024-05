Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/5: Ukraine thừa nhận Nga đạt được thành công một phần ở Pokrovsk

TPO - Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến ở Pokrovsk. Tổng cộng 25 cuộc tấn công đã được ghi nhận và quân đội Nga đã đạt được thành công một phần.

Cơ quan này cho biết tình hình chung trên các mặt trận vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Nga.

Chỉ trong vòng một ngày, khoảng 110 cuộc giao tranh đã được ghi nhận. Lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không.

Nga mất 8 xe tăng, 33 xe chiến đấu bọc thép

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đang tiếp tục gây tổn thất cho Nga, phá huỷ 8 xe tăng và 37 hệ thống pháo binh trong vòng 24 giờ qua.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu, tính riêng trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã mất 8 xe tăng, 33 xe thiết giáp chiến đấu, 37 hệ thống pháo binh, 2 hệ thống phóng loạt, 28 máy bay không người lái chiến lược và chiến thuật…

Cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 14 máy bay không người lái trong đêm 28, rạng sáng 29/5.

Các máy bay này được cho là xuất phát từ khu vực lân cận thành phố Primorsko-Akhtarsk của Nga.

13 máy bay không người lái trong số đó đã bị bắn hạ ở các vùng Mykolaiv, Kirovohrad và Rivne.

Ukraine triển khai lực lượng dự bị từ Donetsk đến Kharkiv

Cố vấn của người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk Yan Gagin cho biết quân đội Ukraine đã tái triển khai lực lượng dự bị từ Donetsk đến Kharkiv.

Ông Gagin nói: “Để cố gắng giữ Volchansk, đối phương đã tái triển khai lực lượng dự bị từ các khu vực khác: Donetsk, Chasiv Yar, Kherson và Zaporozhye”.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã chuyển hàng chục đơn vị thiết bị quân sự từ Donetsk đến Kharkiv.

Nga phát hiện nhà kho dã chiến chứa hơn 100.000 quả đạn của Ukraine

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã phát hiện một nhà kho dã chiến của Ukraine với hơn 100.000 quả đạn ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk.

“Các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã phát hiện một nhà kho dã chiến bí mật chứa nhiều hộp đạn cho vũ khí nhỏ, đạn pháo và vật liệu nổ kỹ thuật của đối phương tại một khu định cư ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk. Các binh sĩ đã thu giữ một loạt các hộp đạn nhiều cỡ nòng khác nhau, với tổng cộng hơn 114.000 viên đạn”, lực lượng này cho biết.

Ngoài số đạn nói trên, trong nhà kho còn có hơn 600 quả đạn pháo và vật liệu nổ kỹ thuật, 8 tên lửa chống tăng, hơn 100 viên đạn phóng lựu, 136 quả lựu đạn phân mảnh và lựu đạn khói.

Tất cả số đạn dược này đều còn nguyên vẹn và sẽ được bàn giao cho các nhà kho của quân đội Nga.

Nga bắn hạ máy bay MiG-29 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong 24 giờ qua.

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, phá huỷ 39 máy bay không người lái, một tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, 7 quả bom bay dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và một tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất”, trích thông báo.

Tổng cộng, lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ 604 máy bay chiến đấu Ukraine, 274 máy bay trực thăng, 24.739 máy bay không người lái, 524 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 16.182 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.322 bệ phóng loạt, 9.914 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 22.060 xe cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nếu Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga

Hơn hai năm sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Vladimir Putin đang tăng cường cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn hơn, khi phương Tây tìm cách đối phó với bước tiến của quân đội Nga ở Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói với The Economist rằng các thành viên liên minh nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Quan điểm này được một số thành viên NATO ủng hộ, trừ Mỹ.

“Thực sự, tôi không hiểu Tổng thư ký NATO đang nói gì. Sự leo thang liên tục có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, ông Putin nói với các phóng viên ở Tashkent (Uzbekistan) hôm 28/5. “Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử thế nào, lưu ý đến sự ngang bằng của chúng ta trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Họ có muốn một cuộc xung đột toàn cầu không?”.

Tổng thống Nga cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga bằng vũ khí tầm xa sẽ cần sự trợ giúp về vệ tinh, tình báo và quân sự của phương Tây. Ông cảnh báo rằng việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine sẽ là một bước tiến tới cuộc xung đột toàn cầu.

Nói về các thành viên NATO ở châu Âu, ông Putin cho rằng các nước nhỏ ở đó "nên nhận thức được họ đang làm gì", vì họ có diện tích nhỏ và dân số rất dày đặc. “Đây là yếu tố mà họ nên lưu ý trước khi bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”, ông Putin nói.

Trả lời câu hỏi về việc Nga có từ chối đàm phán với Ukraine hay không, ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi không từ chối. Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi. Nhưng họ không lắng nghe".

Khi được truyền hình nhà nước Nga hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Putin nói rằng cơ quan hợp pháp duy nhất ở Ukraine hiện nay là quốc hội và người đứng đầu cơ quan này phải được trao quyền.

Ukraine không tổ chức bầu cử mặc dù ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ. Lý do Kiev đưa ra là vì lệnh thiết quân luật được áp đặt sau khi xung đột bùng phát.

Minh Hạnh