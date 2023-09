Xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe gây tai nạn

TPO - Điều khiển ô tô gây tai nạn khi trong hơi thở có nồng độ vượt mức quy định, nam tài xế ở Nghệ An bị phạt 46 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.H.C. (SN 1964, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) vì điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông và vi phạm nồng độ cồn.

Theo cơ quan chức năng, ngày 12/9, ông C. điều khiển ô tô biển kiểm soát 37D-001.68 chạy trên Quốc lộ 1. Khi xe chạy đến đoạn qua thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) đã xảy ra va chạm với xe khách mang biển số 38B-015.90 do anh N.V.V (SN 1979, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) điều khiển. Vụ tai nạn làm hai phương tiện bị hư hỏng một số bộ phận.

Qua điều tra, Đội CSGT-TT (Công an huyện Nghi Xuân) xác định tài xế C. đã điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, trong hơi thở của tài xế vi phạm có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu.

Với vi phạm trên, tài xế C. bị xử phạt 46 triệu đồng, trong đó phạt 11 triệu đồng vì Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông; phạt 35 triệu đồng với hành vi Điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu.

Ngoài phạt tiền, tài xế C. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 24 tháng.