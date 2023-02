Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trắng dạo phố ở TPHCM ngày Tình nhân

TPO - Người đàn ông cưỡi ngựa dạo phố ở trung tâm TPHCM với áo của hãng xe công nghệ đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hai lỗi, với tổng số tiền từ 120.000 đến 200.000 đồng.

Ngày 15/2, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa xử lý trường hợp người đàn ông cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường phố TPHCM.

Theo đó, vào lúc 18h20 ngày 14/2, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt gồm Đại úy Phạm Thanh Tùng và Đại úy Phù Tấn Phát đã phát hiện một người đàn ông cưỡi ngựa chạy trên đường Hai Bà Trưng.

Tại thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực này. Do đó, Tổ Tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh yêu cầu người đàn ông cưỡi ngựa nhanh chóng dừng lại và cho ngựa di chuyển lên lề đường.

Tại Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định, người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Tổ Tuần tra kiểm soát đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với người đàn ông cưỡi ngựa tên Dư Nguyễn Thành N. (23 tuổi) về các hành vi vi phạm: phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới (Điểm d, Khoản 1, Điều 10), phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người dẫn dắt súc vật không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật (Điểm c, Khoản 1, Điều 10).

Đồng thời, Tổ Tuần tra kiểm soát cũng giữ con ngựa lại và yêu cầu ông Dư Nguyễn Thành N. phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới.

Qua những lời giải thích, tuyên truyền của Tổ Tuần tra kiểm soát, ông Dư Nguyễn Thành N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình có thể dẫn đến mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác và hứa sẽ không tái phạm.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo hãng xe công nghệ, cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường phố TPHCM này đã được chia sẻ trên nhiều hội nhóm với nhiều lời bàn tán “dịch vụ cho ngày 14/2 dành cho cô nàng mơ bạch mã hoàng tử. Tuy nhiên, đại diện hãng này cho biết đây không phải một chiến dịch hay một hoạt động của hãng.