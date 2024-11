Xử lý nghiêm nhóm thanh, thiếu niên mang dao kiếm gây rối trong đêm

TPO - Phát hiện nhóm đối tượng mang theo dao, kiếm, chạy xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, cơ quan công an đã ngăn chặn và triệu tập các đối tượng lên để điều tra làm rõ.

Ngày 20/11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý nghiêm nhóm 13 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, vào tối ngày 16/11, quá trình tuần tra tại khu vực thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương), tổ 373 Công an huyện đã phát hiện 13 đối tượng đi trên 6 xe máy không gắn số, không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia. Quá trình chạy xe trên đường, nhóm đối tượng này lạng lách đánh võng, hò hét rồi ném nhiều vỏ chai bia xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rạng sáng 17/11, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an huyện Anh Sơn triệu tập 13 đối tượng nói trên lên trụ sở làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 dao, kiếm và 6 xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên 16 tuổi; đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý các đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.