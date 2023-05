Xử lý lái xe xích lô ‘chặt chém’ du khách nước ngoài khi tham quan Huế

TPO - Một lái xe xích lô tự do tại TP Huế vừa bị lực lượng chức năng xử lý hành chính, buộc hoàn trả lại số tiền thu chênh lệch so với giá thỏa thuận ban đầu khi chở khách tham quan cố đô.

Ngày 17/5, nguồn tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phối hợp Sở Du lịch TT-Huế làm rõ một trường hợp lái xe xích lô có hành vi “nài ép khách du lịch mua dịch vụ” để hưởng số tiền chênh lệch bất chính so với giá thỏa thuận ban đầu.

Trước đó, vào sáng 15/5, thấy hai du khách là bà Helen Glover và ông Paul Glover (quốc tịch Úc) đi bộ trên đường Lê Lợi (TP Huế, đoạn trước khách sạn Century), lái xe xích lô tên là Dương Văn C. (trú đường Hải Triều, TP Huế) đến trao đổi. Sau đó, hai du khách đồng ý để ông C. và một người lái xích lô khác (không rõ tên tuổi) chở đến tham quan Đại nội Huế với giá thỏa thuận 150.000 đồng/xe.

Sau đó, hai lái xe xích lô chở khách qua cầu Trường Tiền, đến chợ Đông Ba, vào cửa thành Đông Ba, ghé tham quan khu Tịnh Tâm Kim Cổ.

Tại đây, ông C. đề nghị đưa đến tham quan chùa Thiên Mụ và được hai du khách Úc đồng ý. Sau khi khách tham quan chùa Thiên Mụ, hai người lái xích lô chở khách về Đại nội Huế và thu 350.000 đồng/xe.

Du khách thanh toán cho hai người lái xích lô tổng cộng 700.000 đồng. Do không hài lòng với việc tăng giá so với thỏa thuận ban đầu, hai du khách đã phản ánh đến Sở Du lịch tỉnh TT-Huế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch phối hợp với Công an TP Huế vào cuộc xác minh và mời ông Dương Văn C. lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế xích lô thừa nhận hành vi của mình về việc nâng giá so với quy định và trả lại số tiền 400.000 đồng thu chênh lệch.

Ngày 17/5, Sở Du lịch TT-Huế phối hợp với Công an TP. Huế tiến hành thủ tục trao trả lại số tiền 400.000 đồng cho hai du khách Úc. Nhận lại tiền, hai du khách Úc xúc động cảm ơn vì sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ và giúp du khách cảm thấy an tâm hơn khi đến Huế du lịch.