Xu hướng tiết kiệm tăng mạnh, Vietcombank mở rộng ưu đãi cho khách hàng với chương trình “Để hạnh phúc nhân ba”

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chú trọng đến quản lý tài chính cá nhân và ưu tiên các kênh tích lũy an toàn, gửi tiết kiệm tại ngân hàng tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Nắm bắt xu hướng đó, Vietcombank liên tiếp triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, mở rộng cơ hội sinh lời, nhận thưởng và tích điểm đổi quà. Sau thành công của giai đoạn 1 “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ”, ngân hàng tiếp tục giới thiệu giai đoạn 2 mang tên “Để hạnh phúc nhân ba”, với quy mô lớn hơn và tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,4 tỷ đồng, mang đến những trải nghiệm tài chính thiết thực và nhiều niềm vui bất ngờ cho người gửi tiết kiệm.

Những giá trị tích lũy từ thói quen tài chính của người Việt

Một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Cimigo cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang ưu tiên tiết kiệm nhiều hơn khi mức độ lạc quan giảm sút trước những bất ổn trong kinh tế hộ gia đình. Nhiều người coi việc đều đặn gửi tiết kiệm như một cách “tự bảo hiểm cho tương lai” - tạo nguồn dự phòng an toàn cho các kế hoạch dài hạn như giáo dục, nhà cửa hay chăm sóc gia đình. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 7/2025, lượng tiền gửi của người dân đã đạt mức kỷ lục mới gần 7,75 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với thời điểm đầu năm, minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của người dân vào việc tích lũy thông qua kênh tiết kiệm ngân hàng cũng như xu hướng tối ưu hóa tài chính cá nhân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Đón đầu xu hướng này, từ tháng 9/2025, Vietcombank triển khai Giai đoạn 1 của chương trình huy động vốn mang tên “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ”. Chỉ trong hơn một tháng, chương trình đã thu hút lượng lớn khách hàng tham gia, khép lại bằng 31 giải thưởng tổng trị giá 3 tỷ đồng, cùng hàng nghìn khách hàng được tặng điểm VCB Loyalty.

Điều ghi dấu ấn đặc biệt không chỉ là giá trị giải thưởng, mà còn là những câu chuyện rất đời thường phía sau niềm vui của người trúng giải.

Những câu chuyện nhỏ mang giá trị lớn

Anh Bùi Quang Nam, một khách hàng tại Chi nhánh Tân Bình, Hồ Chí Minh, là chủ nhân giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Anh chia sẻ, khoản tiết kiệm này là số tiền anh để dành cho con trai chuẩn bị đi du học tại Úc năm tới. Không ngờ, chỉ với một sổ tiết kiệm dành dụm cho con trai đi học, may mắn lại bất ngờ ập đến với anh: “Tôi chỉ gửi đúng một khoản, xem như khoản dành dụm cho con. Không ngờ lại gặp may mắn đến vậy”.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh trúng giải thưởng có giá trị lớn như vậy. “Có đến hàng triệu mã dự thưởng như thế, nên tôi không nghĩ mình lại là người may mắn trúng giải”, anh cười nói, “Đúng là có đầu tư, có may mắn!”

Anh Quang Nam nhận Giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng đồng trong chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” tại Vietcombank Chi nhánh Tân Bình

Trong ngày nhận giải, anh cũng đưa con trai đi cùng. Từ niềm yêu thương anh gửi đến con, anh lại nhận về niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Đó cũng chính là giá trị mà Vietcombank mong muốn mang lại - khi khách hàng trao gửi niềm tin, hạnh phúc không chỉ trở lại với họ mà còn lan rộng đến cả gia đình.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác đến từ anh Võ Tấn Điệp - người may mắn nhận giải Nhất trị giá 100 triệu đồng trong Giai đoạn 1. Khoản tiền mà anh gửi tiết kiệm vốn được anh dành dụm từ chế độ công tác. “Có đồng nào nhàn rỗi thì mình gửi tiết kiệm để sinh lãi,” anh chia sẻ một cách mộc mạc.

Khi nhận thông báo trúng thưởng, anh kể rằng mình vẫn “ngỡ là nhầm”, việc đầu tiên là gọi cho vợ để báo tin vui. Câu chuyện tuy giản dị nhưng phản ánh thói quen tài chính quen thuộc của nhiều gia đình Việt: tiết kiệm để an tâm, và đôi lúc, may mắn sẽ mỉm cười đầy bất ngờ.

Anh Tấn Diệp nhận Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng trong chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” tại Vietcombank Quảng Ngãi.

Những khoảnh khắc như vậy xuất hiện tại nhiều chi nhánh Vietcombank trên cả nước, tạo nên một bức tranh sống động về hạnh phúc giản dị - từ nụ cười của khách hàng đến tinh thần đồng hành của ngân hàng.

“Để hạnh phúc nhân ba”: Giai đoạn 2 mở rộng quy mô, lan tỏa giá trị tiết kiệm

Tiếp nối dấu ấn tích cực của Giai đoạn 1, Vietcombank triển khai Giai đoạn 2 mang tên “Để hạnh phúc nhân ba” từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026. Đây không chỉ là chương trình quay số trúng thưởng đơn thuần, mà còn là hành trình tri ân và lan tỏa hạnh phúc đến khách hàng.

Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng, tại quầy hoặc qua ứng dụng VCB Digibank, sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với tổng cộng 101 giải thưởng, trị giá 4,4 tỷ đồng, bao gồm: một giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải, 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải và 70 giải ba trị giá 20 triệu đồng một giải.

Đặc biệt, vào các “ngày vàng” 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/01/2026, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, giúp gia tăng đáng kể cơ hội trúng giải.

Bên cạnh đó, từ 12/11 đến 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm còn được nhận thêm điểm VCB Loyalty tương ứng với số tiền gửi. Cụ thể, mỗi 100.000 đồng sẽ được quy đổi thành 6 điểm đối với khách hàng ưu tiên và 3 điểm đối với khách hàng thông thường. Số điểm này có thể sử dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank để đổi lấy các ưu đãi mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Hành trình trao gửi hạnh phúc của Vietcombank vẫn còn đang tiếp diễn

Đến thời điểm hiện tại, các giải thưởng ở Giai đoạn 1 cũng đã đến tay chủ nhân của nó. Trong các buổi trao thưởng tại nhiều chi nhánh, không khí tại quầy giao dịch luôn rộn ràng bởi nụ cười của người trúng thưởng và niềm hạnh phúc lan tỏa đến cả những người chứng kiến.

Bên cạnh đó, chương trình “Để hạnh phúc nhân ba” vẫn đang được Vietcombank triển khai mạnh mẽ, ghi nhận sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực từ khách hàng trên toàn quốc. Những con số tăng trưởng ấn tượng cùng niềm háo hức chờ đợi các giải thưởng giá trị cho thấy sức hút bền bỉ của hành trình lan tỏa hạnh phúc mà Vietcombank đang kiến tạo.

Vietcombank chia sẻ, mục tiêu của chương trình không chỉ là gia tăng giá trị tài chính cho khách hàng mà còn là cơ hội để khách hàng cảm nhận niềm vui, sự an tâm và quyền lợi gắn bó trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Nhân ba niềm vui từ hôm nay

Vietcombank, với uy tín hơn 62 năm, cùng nền tảng ngân hàng số VCB Digibank và các chương trình chăm sóc khách hàng bài bản, tiếp tục trở thành ngân hàng được lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tiết kiệm cá nhân.

Các chương trình như “Để hạnh phúc nhân ba” không chỉ tạo ra cơ hội trúng thưởng giá trị, mà còn góp phần lan tỏa thói quen tài chính lành mạnh: tiết kiệm đều đặn, tích lũy bền vững và tận hưởng những quyền lợi thiết thực.

Với mỗi khoản tiết kiệm hôm nay, khách hàng không chỉ tạo nền tảng tài chính vững vàng, mà còn có thể nhận lại những niềm vui bất ngờ và “nhân ba” hạnh phúc cho chính mình và gia đình.