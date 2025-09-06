Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xóa độc quyền, ai cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng sản xuất vàng miếng?

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/9, báo chí đặt câu hỏi về Nghị định 232 quản lý kinh doanh vàng sẽ quy định các thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng miếng ra sao, để đảm bảo công khai minh bạch, đưa giá vàng trong nước sát với thế giới?

Trả lời nội dung này, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nói, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, NHNN sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

69vang.jpg
NHNN sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng.

Theo ông Phạm Thanh Hà, việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan. Với việc cấp phép sản xuất vàng, Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể doanh nghiệp được xem xét giấy phép. Trong đó, NHNN quy định về hồ sơ, về thủ tục cấp phép.

Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

NHNN cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ nghiêm các định của pháp luật.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý tới biến động của giá vàng. Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, việc tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình được giao trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Luân Dũng
