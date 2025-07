Xin ý kiến Thủ tướng về mô hình xây 'chung cư' nuôi lợn

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai mô hình chăn nuôi lợn trong nhà nhiều tầng tại Việt Nam. Chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng có nhiều ưu điểm nổi trội so với chăn nuôi truyền thống, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh được nâng cao thông qua hệ thống xử lý nước, chất và khí thải thông minh.