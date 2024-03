Xe tải bị tàu hỏa 'xé' đôi khi qua đường sắt ở Hải Phòng

TPO - Bị tàu hỏa tông trúng, xe tải gãy đôi trên đường ray. Rất may, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ.

Rạng sáng 7/3, tàu hỏa mang số hiệu H2114 kéo theo 24 tòa hàng di chuyển trên đường sắt Hải Phòng – Hà Nội. Đến nút giao với đường dân sinh tại km87+400, thuộc địa phận xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng), tàu hỏa va chạm với xe tải mang BKS 29H-805.xx do Đ.V.D (SN 1999, quê Thái Nguyên) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải gãy đôi trên đường ray. Rất may, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Dương tới hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt. Mới đây nhất, sáng 30/12/2023, tại km82+650 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận xã Lê Thiện (huyện An Dương), tàu LP9 va chạm với xe máy do ông T.X.K (SN 1973, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) cầm lái. Việc khiến ông K. tử vong.

Trước đó vào tối 27/8/2023, tại km 89+950, đoạn qua địa phận xã Tân Tiến (huyện An Dương), tàu hoả mang số hiệu HLP7 di chuyển hướng Hà Nội - Hải Phòng, va chạm với ô tô 7 chỗ màu đen mang BKS 15K-066.xx đi từ chợ Quán Ngà về quốc lộ 5. Vụ việc khiến 9 người trên xe ô tô bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Xe chở học sinh gặp nạn

Khoảng 6h30 hôm nay (7/3), xe ô tô khách 15F - 002.76 chở học sinh khối lớp 8, Trường THCS Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), theo lịch trình đi học tập, trải nghiệm tại Khu di tích K9 - Đá Chông và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP Hà Nội).

Khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận Dương Kinh), ô tô bị một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên đâm từ phía sau. Cú va chạm khiến 4 em học sinh phải nhập viện.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh cho biết, sau khi được các thầy cô giáo đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển, 1 em kiểm tra sức khỏe bình thường đã ra viện, 3 em thương tích nhẹ phần mềm tiếp tục được theo dõi điều trị.

Hiện Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh đã cử cán bộ kiểm tra, thẩm định các điều kiện liên quan và chỉ đạo nhà trường phân công người tiếp tục đưa đoàn học sinh đi trải nghiệm theo kế hoạch, đồng thời cử thầy cô ở lại bệnh viện để cùng gia đình chăm sóc 3 học sinh bị thương.