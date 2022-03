Xe máy điện chở 4 lao xuống mương, 3 học sinh tử vong

TPO - Tối 25/3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tham mưu (Bộ Công an) tổ chức lễ trao giải “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021, tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.