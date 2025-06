Xây dựng tổ ấm thịnh vượng bền vững tại The Orchard

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Bình Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ, phân khu The Orchard thuộc tổng dự án Sycamore do CapitaLand Development phát triển đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của cuộc sống thượng lưu, hiện đại và bền vững. Với quy mô 9.1 ha, The Orchard là phân khu biệt thự compound đầu tiên trong tổng thể dự án Sycamore rộng 18.9 ha, mang đến không gian sống xanh mát, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và cảnh quan thiên nhiên trong lành.

Xây dựng tổ ấm thịnh vượng bền vững The Orchard không chỉ đơn thuần là nơi an cư mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các thế hệ tương lai. Mỗi căn biệt thự, nhà phố liền kề tại đây được thiết kế theo phong cách tinh tế, chú trọng sự cân bằng giữa không gian sống riêng tư và kết nối cộng đồng. Các loại hình nhà gồm biệt thự đơn lập, biệt thự đôi và nhà phố liền kề với diện tích linh hoạt từ 90m² đến 250m², đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân. Kiến trúc The Orchard mở rộng không gian sống, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo dựng môi trường sống xanh, bền vững. Mỗi căn biệt thự sở hữu sân vườn riêng, mang lại cơ hội kiến tạo một khu vườn riêng tư, nơi thiên nhiên trở thành một phần của tổ ấm. Tuyên ngôn sống sang trọng và riêng biệt The Orchard được kiến tạo theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm sống – nơi mỗi căn nhà là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ, ghi dấu ấn với thiết kế độc bản, kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và thiên nhiên thư thái. Đặc biệt, biệt thự đôi gây ấn tượng bởi kiến trúc đối xứng vững chãi, mỗi căn có lối đi riêng biệt và ba mặt sân vườn rộng rãi, tạo nên không gian sống độc lập nhưng vẫn gắn kết với cộng đồng. Với độ cao thông tầng lên đến 7m, mỗi không gian sống đều đón trọn ánh sáng và không khí trong lành, mang đến cảm giác rộng thoáng mà vẫn giữ trọn sự riêng tư. Khu sân vườn được thiết kế như một khoảng đệm yên bình, nơi các gia chủ tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn bên người thân yêu. The Canopy Clubhouse – Biểu tượng tiện ích đẳng cấp giữa thiên nhiên Điểm nhấn đặc biệt và độc quyền của The Orchard chính là The Canopy Clubhouse – câu lạc bộ cư dân được thiết kế lấy cảm hứng từ ngôi nhà trên cây, mang đến trải nghiệm sống chan hòa cùng thiên nhiên với 26 tiện ích đặc quyền trải dài trên 5 tầng. Cư dân có thể tìm thấy sự an yên trong từng hoạt động như yoga, thiền định… và dễ dàng kết nối với người thân, bạn bè, vượt khỏi giới hạn của những bức tường hay cánh cổng khép kín. The Canopy Clubhouse sở hữu 26 tiện ích độc đáo trải dài từ tầng hầm đến sân thượng, phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân. Tầng hầm là khu vực chăm sóc sức khỏe với phòng gym hiện đại, spa, sauna, yoga và suối khoáng – nơi tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Tầng trệt nổi bật với hồ bơi resort lớn cùng các bể bơi đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi, bên cạnh các trạm sạc xe điện tiện nghi. Tầng một là không gian giải trí với phòng rượu vang, phòng karaoke, khu BBQ và khu vực lẩu – nơi các gia đình quây quần trong những buổi sum họp đầm ấm. Tầng hai dành cho không gian làm việc riêng tư với phòng họp trang bị đầy đủ wifi, máy in cùng khu vực nghỉ ngơi tách biệt. Sân thượng là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động ngoài trời, thư giãn giữa không gian mở và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngoài The Canopy Clubhouse, hệ thống tiện ích ngoại khu như công viên trung tâm rộng lớn, trung tâm thương mại hiện đại, trường quốc tế, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng… cũng góp phần kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Biểu tượng sống xanh – sang trọng tại TP Mới Bình Dương Với sự đầu tư bài bản từ CapitaLand Development và các đối tác thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan và nội thất, The Orchard hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của một phong cách sống xanh – sang trọng và bền vững ngay tại TP Mới Bình Dương, mang đến giá trị sống lâu dài cho cư dân và nhà đầu tư. Phân khu The Orchard dự kiến được bàn giao vào Quý 3/2025 – nơi cư dân tương lai có thể bắt đầu tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc trong lòng đô thị năng động. Cơ hội sở hữu biệt thự phiên bản giới hạn Quỹ biệt thự phiên bản giới hạn tại The Orchard mang đến cơ hội sở hữu đặc quyền cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị biệt thự, với lãi suất 0% trong tối đa 18 tháng* – giải pháp tài chính ưu việt cho cả an cư và đầu tư dài hạn. *Điều kiện và điều khoản áp dụng. Tổng dự án Sycamore Địa chỉ: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Hotline: 1800 599 986 Website: sycamore.com.vn Facebook: This is Sycamore Facebook: This is Sycamore P.V