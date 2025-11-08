Xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân viên y tế có thể bị xử lý hình sự, buộc xin lỗi công khai

TPO - Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, buộc xin lỗi công khai.

Ngày 8/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ tư, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục và y tế, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Với nhóm chính sách về giảm chi phí y tế cho người dân, từ năm 2026 sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần/năm cho các đối tượng theo lộ trình ưu tiên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Liên quan đến nội dung miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, tiếp thu ý kiến của Thường trực Ủy ban, Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định việc xác định các nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm, vận hành sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Đối với nhóm chính sách về chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, dự thảo Nghị quyết dự kiến bổ sung các quy định làm rõ khái niệm "người làm việc thường xuyên, liên tục".

Trụ sở dôi dư sau sắp xếp ưu tiên cho các cơ sở y tế

Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều về bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, bảo đảm an toàn, giảm áp lực cho nhân viên y tế; kịp thời động viên, chấn hưng tinh thần làm việc và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm của nhân viên y tế.

Cụ thể, bổ sung Điều 4 về bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế. Qua đó, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý:

Thứ nhất, xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật về chống người thi hành công vụ;

Thứ hai, buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi cư trú, nơi làm việc hoặc tại cơ sở khám, chữa bệnh nơi người đó có hành vi vi phạm.

Về chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiếp thu ý kiến, dự thảo Nghị quyết bổ sung các nội dung gồm: Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế; làm rõ y tế cơ sở chỉ bao gồm trạm y tế cấp xã.

Cùng với đó, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ được để lại để trích lập các quỹ theo quy định nhằm phát triển chuyên môn, thu hút nhân lực có chất lượng, trình độ cao.