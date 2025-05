WFIS 2025 vinh danh hai lãnh đạo công nghệ của Techcombank

Tại Diễn đàn “Chuỗi đổi mới tài chính thế giới - Việt Nam 2025 ” (WFIS 2025), Techcombank là ngân hàng duy nhất được vinh danh 2 trên tổng số 9 giải thưởng , khẳng định dấu ấn tiên phong trong đổi mới công nghệ tại thị trường trong nước và trong khu vực.

Hai giải thưởng được trao cho hai lãnh đạo công nghệ cấp cao của Techcombank, bao gồm “IT Maestro Of The Year – Nhà lãnh đạo IT của năm” dành cho Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Công nghệ (CIO) , và “Cyber Practitioner Of The Year – Chuyên gia An ninh mạng xuất sắc nhất năm” dành cho Ô ng Văn Anh Tuấn - Giám đốc Cao cấp An ninh Thông tin (CISO) .

Hai giải thưởng công nghệ tại WFIS 2025 trao cho hai lãnh đạo công nghệ cấp cao của Techcombank không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là minh chứng cho năng lực công nghệ mà Techcombank đã tiên phong dẫn dắt hành trình chuyển đổi số ngân hàng suốt thời gian qua. Cùng với đó là một chiến lược rõ ràng khi Techcombank đặt nền tảng công nghệ làm động cơ tăng trưởng, và lấy AI là trụ cột để vươn tầm khu vực.

WFIS 2025 là một trong những diễn đàn thường niên về công nghệ, quy tụ gần 500 chuyên gia cấp cao từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Fintech. Thông qua các phiên tọa đàm, Ông Nguyễn Anh Tuấn và Văn Anh Tuấn đã mang đến những chia sẻ thực tế về hành trình chuyển đổi số tại ngân hàng Techcombank với nhiều thành tựu đáng kể.

Hơn 90% các hệ thống được triển khai tự động, phản ánh mức độ ứng dụng cao đối với Phát triển – Bảo mật – Vận hành, với tỷ lệ kiểm thử tự động (test automation) được cải thiện vượt bậc, cho phép rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn hệ thống. Đồng thời, gần 97% các dự án công nghệ đều có ít nhất một lượt phát hành thành công mỗi tháng, tăng tới 29,5% so với 2023 – một con số cho thấy tốc độ cải tiến liên tục mà ít tổ chức tài chính nào đạt được. Những cải tiến này là nền móng cho một hạ tầng công nghệ linh hoạt, hiện đại, phục vụ hàng triệu khách hàng một cách hiệu quả và an toàn.

Không chỉ dừng lại ở cải tiến vận hành, Techcombank còn đi đầu trong ứng dụng AI vào các hoạt động ngân hàng lõi. Dưới sự dẫn dắt của Ông Nguyễn Anh Tuấn, ngân hàng đã xây dựng nền tảng AI trung tâm với tham vọng trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI một cách toàn diện, từ quản trị rủi ro, vận hành, tới trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ thêm về mục tiêu này, Ông Nguyễn Anh Tuấn – CIO của ngân hàng khẳng định: “Nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang được Techcombank phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026 - được đánh giá là một trong những hệ thống hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đang theo đuổi chiến lược tiếp cận tăng trưởng dựa trên dữ liệu, đánh giá khách hàng mới, phân khúc thị trường mới và đối tác mới ở góc độ vi mô – đảm bảo rằng mọi quyết định của chúng tôi giúp cung cấp giá trị và dịch vụ tốt hơn nữa cho các khách hàng cũng như tối ưu hóa lợi ích dài hạn cho Ngân hàng và các bên liên quan.”

Trong năm qua, ngân hàng đã tận dụng nền tảng tiếp thị công nghệ đầu ngành dựa trên AI để cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, đề xuất sản phẩm và thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa tới hàng triệu khách hàng riêng biệt. Tính riêng năm 2024, Techcombank đã cá nhân hóa hơn 1,2 tỷ thông điệp dựa trên AI, giúp kết nối chính xác nhu cầu và hành vi khách hàng với những giải pháp tài chính phù hợp – thông qua ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile và các điểm chạm dịch vụ. Tỷ lệ tương tác số tăng mạnh, với hơn 91% giao dịch cá nhân được thực hiện trực tuyến – đưa Techcombank nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ khách hàng tương tác số thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Trung bình mỗi khách hàng đăng nhập ứng dụng tới 55 lượt mỗi tháng – một chỉ số cho thấy mối quan hệ gắn bó và niềm tin lớn của khách hàng dành cho ngân hàng.

Cũng trong năm 2024, ngân hàng đã tiên phong đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, bảo mật giúp xác thực định danh khách hàng và cập nhật sinh trắc học theo quy định của NHNN về bảo mật thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Điều này thể hiện sự nỗ lực và chủ động của ngân hàng trong việc tìm kiếm, cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần làm lành mạnh hóa các không gian giao dịch số.

Có được những kết quả này, Techcombank đã tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ nhân sự làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, số hóa và dữ liệu của ngân hàng đã tăng gấp ba. Nhóm này chiếm 15% tổng số lượng nhân sự ở thời điểm hiện tại, và Techcombank tiếp tục đặt mục tiêu nâng con số này lên 25% trong vòng 5 năm tới. Chiến lược này không chỉ nhằm thúc đẩy năng lực nội tại, mà còn định hình Techcombank như một điểm đến công nghệ hấp dẫn trong ngành tài chính cho các nhân tài.

Trong lĩnh vực an ninh mạng – yếu tố then chốt trong chuyển đổi số bền vững – Ông Văn Anh Tuấn đã cùng các cộng sự của mình thiết lập một mô hình an toàn thông tin vững chắc Zero Trust, hoạt động theo tiêu chuẩn chủ đạo NIST, kết hợp các công cụ phân tích rủi ro dựa trên AI, đào tạo nhân sự toàn diện về bảo mật... Những nỗ lực này không chỉ giúp Techcombank đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu người dùng, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng trong từng điểm chạm giao dịch.“Chuyển đổi số không thể thành công nếu thiếu đi sự an tâm.An ninh mạng không chỉ là phòng tuyến, mà còn là nền tảng để đổi mới có thể phát triển bền vững”, Ông Văn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Kết quả là, trong năm 2024, liên tiếp các hạng mục giải thưởng về công nghệ và an ninh mạng được vinh danh dành cho Techcombank. Có thể kể đến như giải An ninh mạng năm 2024 của Fortress cho Sản phẩm và dịch vụ - Bảo mật điện toán đám mây, trao bởi Business Intelligence Group. Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Ông Văn Anh Tuấn là đại diện lãnh đạo công nghệ của ngân hàng được ghi nhận là “Lãnh đạo xuất sắc”. Cùng năm đó, The Asian Banker vinh danh Techcombank ở hạng mục “Ứng dụng nền tảng đám mây tốt nhất” cho những nỗ lực của ngân hàng trên hành trình chuyển đổi . Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng vinh dự góp mặt trong danh sách những Chuyên gia Công nghệ hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong hành trình thách thức các ranh giới của công nghệ và bồi dưỡng văn hóa cải tiến liên tục, “chúng tôi vẫn không quên cam kết dẫn đầu – thúc đẩy tăng trưởng và tái định nghĩa ngành ngân hàng tại Việt Nam.” Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm. “Giai đoạn xây dựng và duy trì một “cỗ máy công nghệ vận hành trơn tru” đã hoàn thành. Giờ là lúc chúng tôi chuyển sang giai đoạn “tăng tốc” để tiếp tục kiến tạo các sản phẩm dịch vụ tiên tiến nhất, để giữ vững vị thế dẫn đầu và hướng tới ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI một cách toàn diện”.