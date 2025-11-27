Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

‘Vua nha đam’ được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ 2025

P.V

Ngày 26/11, ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food) tiếp tục được vinh danh trong Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp ông nhận giải, ghi dấu nỗ lực đổi mới sáng tạo và những đóng góp của ông cùng GC Food đối với ngành nông sản Việt Nam.

gen-h-z7267407230527-b29122ce48fee6993e861f75643ceeaf.jpg
Ông Nguyễn Văn Thứ và GC Food được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Từ khi sáng lập GC Food năm 2011, ông Thứ kiên định mục tiêu đưa nông sản Việt Nam vươn ra thế giới. Hiện, GC Food trở thành một trong những doanh nghiệp nông sản hàng đầu, với các sản phẩm chủ lực như nha đam và thạch dừa được xuất khẩu sang 27 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Ông Thứ cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận dành cho toàn bộ nhân viên, đối tác và bà con nông dân đã đồng hành cùng doanh nghiệp. GC Food theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, thể hiện trong Báo cáo Phát triển Bền vững 2024 với cam kết giảm tiêu thụ nước, năng lượng, giảm phát thải và chuyển đổi sang bao bì thân thiện môi trường.

Trong 9 tháng năm 2025, GC Food đạt doanh thu thuần khoảng 526 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 79,5 tỷ đồng, tăng 45% và hoàn thành 88% kế hoạch năm. GC Food cũng hỗ trợ nông dân vùng Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng mưa lũ bằng nhu yếu phẩm, duy trì thu mua nguyên liệu và hỗ trợ tái sản xuất. Việc tiếp tục được vinh danh Sao Đỏ 2025 là bước quan trọng để GC Food nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

P.V
#Giải thưởng Sao Đỏ 2025

