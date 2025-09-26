Vụ trưởng Vụ Thanh toán cảnh báo đến 300.000 lượt khách hàng về việc ngừng giao dịch

TPO - Sau khi các tài khoản cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Tại họp báo công bố sự kiện “Ngày thẻ Việt Nam 2025” do báo Tiền Phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức sáng 26/9, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết, hầu hết tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng ngừa, cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản nghi ngờ gian lận. Chẳng hạn, trường hợp một cá nhân mở nhiều tài khoản và có giao dịch bất thường; hoặc một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, vượt xa năng lực tài chính của chủ tài khoản.

Ông Tuấn cho biết, từ danh sách này, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận khoảng 600.000 tài khoản nghi vấn. Trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng đã gửi cảnh báo đến 300.000 lượt khách hàng về việc ngừng giao dịch, liên quan số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

“Với công cụ mới, nếu có cảnh báo, khách hàng sẽ cân nhắc có quyết định chuyển tiền đi hay không”, ông Tuấn nói.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng chỉ rõ, sau khi tài khoản cá nhân bị kiểm soát chặt, nhiều đối tượng chuyển sang lợi dụng tài khoản tổ chức. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Theo ông Tuấn, trong tháng 10 này, sẽ có ít nhất 2 thông tư sửa đổi được ban hành. Một thông tư sửa đổi Thông tư 48 về thẻ, trong đó trao quyền chủ động cho tổ chức phát hành thẻ đồng thời cũng bổ sung một loạt trách nhiệm cho chính các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ.

Và một thông tư là thông tư sửa đổi Thông tư 40 về ví điện tử, sẽ được sửa đổi và ban hành trong tháng 10. Hiện nay đang trong giai đoạn thẩm định, và chỉ còn khoảng 1 tuần nữa khi công tác thẩm định xong thì thông tư này sẽ được ký ban hành và có hiệu lực.

"Những quy định mới sẽ góp phần tăng cường an ninh, an toàn cho các phương tiện thanh toán, đặc biệt là đối với thẻ và ví điện tử", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong 5 năm qua, ông Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch đạt trên 62% mỗi năm. Đến cuối năm 2024, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 87%, cho thấy sự phổ cập nhanh chóng của dịch vụ tài chính ngân hàng.

7 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng, và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giao dịch qua điện thoại di động tăng 38,34% về số lượng, và 21,24% về giá trị; giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng, và 159,58% về giá trị.

Trong giai đoạn tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục lấy thanh toán số là một trong những trụ cột quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại như thẻ nội địa và ví điện tử, để đảm bảo một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả.