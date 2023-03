Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Quảng Trị: Kỷ luật Trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông

TPO - Ngoài việc khởi tố vụ án để điều tra, xử lý các đối tượng tham gia phá rừng ở xã Đakrông của huyện Đakrông, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kỷ luật các cán bộ, lãnh đạo buông lỏng quản lý.

Ngày 29/3, ông Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị cho hay, liên quan đến vụ phá rừng trên diện tích 13,93ha ở 2 tiểu khu 699 và 708 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ có trách nhiệm liên đới.

Cụ thể Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đình Thuận, Trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông (đơn vị này trực tiếp phụ trách địa bàn xã Đakrông).

Ông Trần Đại Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, người trực tiếp phụ trách Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông, bị hạ 1 bậc đánh giá xếp loại.

Trước lúc Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đưa ra hình thức kỷ luật này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đakrông đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các cán bộ liên quan.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy Đakrông xác định, quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Hồ Thanh-Chủ tịch UBND xã Đakrông và ông Trần Đình Thuận-Trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông có trách nhiệm liên đới, để xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 699 và 708. Vì vậy, UBKT Huyện ủy Đakrông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hồ Thanh và ông Trần Đình Thuận. Tổ chức Đảng ủy xã Đakrông và Chi ủy Kiểm lâm huyện Đakrông bị kiểm điểm, nhắc nhở.

Cơ quan Công an đang làm rõ đối tượng chủ mưu

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, cuối tháng 2/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người dân là đồng bào thiểu số trú tại thôn Làng Cát (xã Đakrông) và buộc các cá nhân trồng lại diện tích rừng đã phá. Theo đó, Hồ Văn Số (52 tuổi) bị phạt 112,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 3.000m2; Hồ Văn Điêng (32 tuổi) bị phạt 187,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.500m2; Hồ Cu Tế (39 tuổi) bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.400m2; Hồ Ra Tít (55 tuổi) bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.000m2.

Ngoài việc đề xuất xử phạt các đối tượng nói trên liên quan đến vụ phá rừng nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng xác định còn các đối tượng khác có vai trò quan trọng, nên đã khởi tố vụ án.

Ngày 28/3, lãnh đạo Công an huyện Đakrông cho hay, vẫn đang điều tra, xác minh các đối tượng chủ mưu việc phá rừng. "Khi thu thập đủ các chứng cứ, củng cố hồ sơ các đối tượng thì chúng tôi sẽ khởi tố bị can để điều tra, xử lý" - lãnh đạo Công an huyện Đakrông, thông tin.

Trước đó, giữa tháng 4/2022, báo giới tiếp cận vụ phá rừng tại tiểu khu 699 và 708 ở thôn Làng Cát, thôn Pa Tầng, xã Đakrông, huyện Đakrông. Tại đây, hàng loạt cây rừng lớn, nhỏ trên diện tích rộng lớn bị chặt hạ trắng. Vụ việc này được Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông phát hiện đầu tháng 4/2022, nhưng mãi đến 14/4 mới tìm thấy toàn bộ diện tích rừng bị phá.

Tình trạng phá rừng nghiêm trọng, song vụ việc không được báo cáo với cấp trên kịp thời. Đến lúc báo chí thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới nắm được, và có chỉ đạo điều tra, xử lý. Sau đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản đề nghị điều tra, xử lý đối tượng phá rừng và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban đầu, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông xác định hơn 26 ha rừng ở 2 tiểu khu 699, 708 bị xâm hại, trong đó hơn 18 ha bị chặt hạ trắng. Song quá trình kiểm đếm, diện tích rừng bị chặt hạ còn hơn 17 ha. Thế nhưng lúc tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác có 13,93 ha rừng tự nhiên bị phá gồm rừng do UBND xã Đakrông, cộng đồng thôn Ba Tầng và giao cho hộ gia đình quản lý, bảo vệ.