Vụ nhiều công nhân ngộ độc sau bữa cơm trưa: Phát hiện 'khuẩn độc' trong thức ăn

TPO - Qua xét nghiệm các mẫu thức ăn từ bữa ăn trưa của công nhân, cơ quan chức năng phát hiện trong các mẫu thức ăn có hàm lượng Histamin và vi sinh vật E.coli, Coliforms.

Ngày 19/12, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị này đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn Khu công nghiệp WHA và Khu công nghiệp Vsip làm 84 công nhân phải nhập viện cấp cứu hôm 6/12 vừa qua.

Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm được lấy tại công ty nơi các công nhân ăn trưa cho thấy, hàm lượng Histamin trong cá bạc má chiên cao. Ngoài ra, trong mẫu thực phẩm dưa xào thịt và rau cải xào đều phát hiện vi sinh vật Coliforms và E.coli.

“Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do Histamin có trong mẫu cá bạc má chiên và vi sinh vật (E.coli, Coliforms) trong một số mẫu thức ăn (dưa xào thịt, cá bạc má chiên, rau cải xào, thịt kho củ cải, cam)”, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông tin.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đề nghị Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần thương mại B.A.C (đơn vị cung cấp bữa ăn cho các công ty trong vụ ngộ độc trên - PV) và kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các đơn vị cung cấp cho Công ty cổ phần thương mại B.A.C. Phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 11h30’ ngày 6/12, Công ty CP thương mại B.A.C (số 340 đường Đặng Thai Mai, Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) cung cấp 1.215 suất ăn cho 3 công ty gồm: Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (khu công nghiệp WHA, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Công ty TNHH JTEC Nghệ An (khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Công ty May mặc NAKANO (khu công nghiệp WHA).

Đến khoảng 13h cùng ngày, một công nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nóng sốt, nổi ban mẩn ngứa. Ít phút sau hàng loạt công nhân xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Đến chiều, có 84 công nhân của 2 công ty (Premium Fashion Việt Nam và JTEC Nghệ An) xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại thời điểm điều tra, đoàn ghi nhận tại công ty B.A.C. có một số tồn tại như Vệ sinh các khu vực chưa đảm bảo; Bố trí sắp xếp các khu vực chưa hợp lý; Có côn trùng động vật gây hại trong khu vực sơ chế, chế biến; Thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An sau đó cũng đã tạm đình chỉ hoạt động của Công ty CP thương mại B.A.C. đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại và báo cáo về Chi cục.