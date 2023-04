Vụ ngăn đỗ xe trước cửa: Chủ nhà bị đâm đã tử vong

TPO - Chủ nhà bị đâm trọng thương trong vụ ngăn đỗ xe trước cửa đã tử vong sau thời gian nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/4, thông tin từ Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, nạn nhân bị đâm trọng thương trong vụ mâu thuẫn việc đỗ xe xảy ra tại KP8, phường Long Bình (TP Biên Hòa) đã tử vong sau một thời gian cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Như thông tin đã đưa, chiều 23/4, ông Trần Văn Nhớ (33 tuổi) phát hiện một xe ô tô dừng đỗ trước cửa nhà tại Khu phố 8, phường Long Bình) nên đã yêu cầu tài xế dời xe đi nơi khác. Tuy nhiên, lái xe ô tô là Đặng Hồng Thắng (33 tuổi, quê TP Hà Nội) cự cãi lại. Lời qua tiếng lại, tài xế Thắng đã dùng dao đâm vào hông ông Nhớ gây thương tích.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển tuyến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã tử vong.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều cùng ngày, người này đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận sự việc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi can Đặng Hồng Thắng để phục vụ công tác điều tra.