Vụ kiện ép trẻ em đóng cảnh khỏa thân gây chấn động

TPO - Vụ kiện của của sao nhí trong "Romeo & Juliet" là một trong những trường hợp trẻ em bị chi phối, ép buộc đóng những cảnh không mong muốn.

Những năm 1960, Olivia Hussey 15 tuổi và Leonard Whiting 16 tuổi khi đảm nhận vai diễn trong Romeo và Juliet. Khi quay cảnh khỏa thân, tình dục, họ đều chưa đủ 18 tuổi.

Hơn nửa thập kỷ, cả hai đều bước vào độ tuổi hơn 70 và đang đệ đơn kiện Paramount Pictures tội lạm dụng trẻ em. Trong đơn, họ viết đạo diễn Franco Zefirelli ban đầu đảm bảo diễn viên mặc đủ quần áo và không diễn cảnh có yếu tố khiêu dâm.

Điều này đã thay đổi trong những ngày quay cuối. Đạo diễn yêu cầu diễn viên khỏa thân hoàn toàn. Zefirelli nói máy quay không bắt trọn khoảnh khắc nhưng mọi thứ lên phim là ngược lại.

"Phiên bản của bộ phim cho thấy hai người khỏa thân quá đáng. Đạo diễn không trung thực trong lúc bàn bạc. Họ không hề biết bản thân đang phơi bày cơ thể cho người khác xem", Variety trích dẫn cáo buộc.

Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều trường hợp lạm dụng trẻ em tương tự xảy ra, từ việc ép khỏa thân, sử dụng chất kích thích.

Hayden Panettiere đóng One Life to Live năm 4 tuổi và nổi tiếng với Remember the Titans khi lên 7 tuổi. Cựu sao nhí nói cuộc sống của cô chịu nhiều tổn thất từ thời điểm đó. "Trở thành diễn viên nhí thật kinh khủng. Tôi không bao giờ ước điều đó xảy ra với mình", cô nói với People.

Do khá e dè trong các buổi phỏng vấn, Panettiere nói cô bị ép loại thuốc khiến tinh thần cô sôi nổi. "Tôi hoàn toàn sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách tự tin. Tôi biết mình đã bị ép uống gì đó", Panettiere nói với ABC.

Alyson Stoner lại bị bắt đóng cảnh cưỡng hiếp khi mới 6 tuổi. Trong People op-ed, cô kể lại trải nghiệm kinh hoàng.

"Tôi bước vào căn phòng. Họ mô tả cảnh quay của tôi là bị bắt cóc và cưỡng bức. Tôi thậm chí bị ép đóng lại cảnh đó nhiều hơn trên phim trường và có thêm tiền. Họ nói rằng tôi sẽ nhận giải Oscar và được nước Mỹ ca tụng nếu làm tốt", cô nhớ lại.

Alyson Stoner nói cô bị rối loạn ăn uống và hàng loạt vấn đề sức khỏe khác do căng thẳng, bỏ bữa. "Không có nhà sản xuất nào thừa nhận những điều họ đối xử tệ với chúng tôi", cô nói thêm.

Nữ diễn viên Alexa Nikolas nổi tiếng với vai Nicole Bristow trong Zoey 101. Lúc đó, cô chỉ là diễn viên nhí. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ bị giám đốc sáng tạo Dan Schneider lạm dụng tình cảm.

Nikolas kể Schneider lấy trộm quần áo của cô, yêu cầu chụp lén ảnh từ dưới lên những đứa trẻ giống cô. Nữ diễn viên kể nhiều sao nhí khác bị giám đốc sáng tạo lạm dụng.