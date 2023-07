Vụ chuyến bay giải cứu: Bị 'vạch tội', cựu điều tra viên tố kiểm sát viên

TP - Khi đối đáp, đại diện Viện kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng "vạch tội” cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vì lợi ích riêng đã phản bội đồng đội; còn cựu điều tra viên "tố" kiểm sát viên xúc phạm danh dự nhân phẩm mình.

“Vạch tội” cựu điều tra viên phản bội đồng đội

Ngày 21/7, trong phần đối đáp lại ý kiến bào chữa của bị cáo Hoàng Văn Hưng (nguyên Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - cựu điều tra viên chính vụ án “chuyến bay giải cứu”), đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm: “Từ những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra và được thẩm vấn công khai tại phiên toà, qua những lập luận nêu trên chúng tôi khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 nghìn USD”. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát cũng cho trình chiếu và thuyết trình các tài liệu và hình ảnh thể hiện việc bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp số do lái xe của ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội mang tới.

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hưng là điều tra viên cao cấp, trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo Tổ điều tra viên điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”. Trong khi các điều tra viên ngày đêm thu thập chứng cứ, quyết liệt đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội để xử lý theo quy định thì bị cáo Hưng với vai trò là người chỉ huy, đứng đầu lại đi tiếp xúc, hướng dẫn các đối tượng có hành vi vi phạm để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

“Hành vi này không chỉ phản bội lại đồng chí, đồng đội, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân và các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, mà gây mất uy tín của lực lượng điều tra nói riêng và các cơ quan tư pháp nói chung.

Hơn thế nữa bản thân bị cáo biết rõ nếu Hằng và Sơn cùng ra tự thú, khai báo thành khẩn sẽ được pháp luật khoan hồng, nhưng lợi dụng lòng tin của những người này khai báo gian dối, liên tục đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu họ đưa tiền nhằm chiếm đoạt” - đại diện Viện kiểm sát nêu.

Vẫn theo đại diện Viện kiểm sát, nội dung vụ án thể hiện các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng không có mối quan hệ làm ăn, không có mâu thuẫn gì với Hưng. “Bị cáo Tuấn không phải là đạo diễn, nhà biên kịch để có thể tạo ra một kịch bản hoàn hảo như đã nêu trên để vu oan giá hoạ cho Hưng. Do đó việc xác định bị cáo Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 800 nghìn USD của Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng là có căn cứ….

Mặc dù Viện kiểm sát đã áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng trong trường hợp này thấy không có căn cứ áp dụng”- đại diện Viện kiểm sát nói trước toà.

Cuối ngày hôm qua (21/7), nói lời sau cùng, Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên) xin tòa xem xét khách quan toàn diện hành vi, đưa ra phán quyết chính xác. Trong khi đó, Phạm Trung Kiên khóc xin tòa cho “được sống”.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát cho biết thêm, trong quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Văn Hưng khai báo nhỏ giọt, chỉ thừa nhận những gì cơ quan điều tra đưa ra, tráo trở dựng chuyện để che giấu hành vi phạm tội.

Phía Viện kiểm sát đưa ra dẫn chứng lời khai của Hưng, theo đó Hưng từng khai "trước, trong và sau những lần tôi gặp chị Nguyễn Thị Thanh Hằng tại nhà anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Tuấn và chị Hằng không đưa tiền hoặc bất cứ lợi ích vật chất gì cho tôi; bản thân tôi cũng không nhận bất cứ lợi ích vật chất gì từ chị Hằng, anh Tuấn hoặc bất cứ cá nhân nào liên quan đến chị Hằng, anh Tuấn".

Tuy nhiên “Đến khi cơ quan điều tra đưa ra hình ảnh bị cáo Hưng nhận chiếc vali trước cơ quan thì bị cáo mới thừa nhận có nhận chiếc vali bên trong chứa 4 chai rượu vang nhằm che giấu hành vi phạm tội…" - đại diện Viện kiểm sát nói khi thuyết trình các tài liệu tại tòa.

Tố kiểm sát viên xúc phạm

Đối đáp lại ý kiến của Viện kiểm sát, Hoàng Văn Hưng tiếp tục cho rằng bị buộc tội mà không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky).

Trong phần đối đáp hôm qua, đại diện VKS đã đề nghị giảm mức đề nghị án từ 6 – 7 năm tù xuống 5 – 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, do bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD. Sau khi đã khắc phục hậu quả, ông này đề nghị được trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng và hủy lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình.

Ngoài ra theo Hưng, Viện kiểm sát cũng trích dẫn những lời khai không đúng của bị cáo tại tòa.

Theo bị cáo Hưng, trong vụ án, ông Nguyễn Anh Tuấn được cơ quan điều tra bỏ qua hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Hằng. Hưng lý giải, ông Tuấn bị cáo buộc nhận 2,65 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng) từ Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky). Sau đó, ông Tuấn bị cáo buộc đưa cho Hưng 2,25 triệu USD. Tuy nhiên theo viện kiểm sát, chỉ có đủ cơ sở xác định Hưng nhận hai lần, tổng 800.000 USD (18 tỷ đồng).

Đối với phần bào chữa, luật sư của bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký lãnh đạo Bộ Y tế) cho rằng: "Viện kiểm sát căn cứ vào gia cảnh của người khác để xem số tiền 42 tỷ đồng nhận hối lộ của thân chủ là lớn, đánh giá này chưa thực sự chính xác”. Đại diện Viện kiểm sát nói: “Tôi thấy rất phẫn nộ, chúng tôi cho rằng quan điểm trên của luật sư thể hiện sự thờ ơ trước nỗi đau khổ mất mát của đồng bào”.

“Cơ quan truy tố cáo buộc bị cáo nhận 800.000 USD. Trong khi anh Tuấn phải chịu mất một số tiền rất lớn, vậy tại sao anh Tuấn lại tâm phục khẩu phục? Lẽ ra anh Tuấn phải kêu oan, phải yêu cầu chứ? Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thể cáo buộc hoàn toàn đúng nhưng phải đưa ra chứng cứ. Tôi đề nghị Viện kiểm sát phải đối đáp để làm rõ số tiền 43 tỷ đồng này, liệu có phải anh Tuấn cũng lừa đảo không”, bị cáo Hưng lập luận.

Bị cáo Hưng tiếp tục cho rằng, trong vụ án này bị cáo Tuấn “được chứ không mất”. Bởi chính lời bào chữa của bị cáo Tuấn đã nói lên rất nhiều điều, trong đó, khi Viện kiểm sát đang buộc bị cáo nhận tiền thì bị cáo Tuấn đã cùng với gia đình nhanh chóng nộp lại một khoản tiền lớn. "Vậy thì mục đích bị cáo Tuấn nộp lại làm gì?" - Hưng đặt câu hỏi.

Về số tiền 450.000 USD đựng trong chiếc cặp số ông Tuấn nhờ người chuyển cho Hưng, cựu điều tra viên này cũng đề nghị viện kiểm sát nêu ra "căn cứ nào mà viện kiểm sát xác định trong cặp chứa 450.000 USD". Đồng thời, Hưng đặt câu hỏi chất vấn: "Bị cáo đã yêu cầu anh Tuấn chuyển số tiền này vào giờ nào, bằng cách nào?".

Cuối phần bào chữa, bị cáo Hưng "tố" lời đối đáp của Viện kiểm sát trong phiên tòa buổi sáng có phần xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị cáo…