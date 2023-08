Vụ cháy 5 tàu cá ở Nghệ An: Hệ thống phòng cháy không hoạt động

TPO - Tại cảng cá Lạch Quèn có hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng khi xảy ra cháy tàu, Ban quản lý cảng cá, người dân đến mở tủ thì tá hỏa vì không có thiết bị nào bên trong để dập lửa.

Ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết đơn vị này đã có báo cáo gửi UBND huyện và Sở NNPTNT Nghệ An liên quan đến vụ cháy 5 tàu cá tại cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Báo cáo nêu rõ vụ cháy xảy ra vào 20h ngày 28/7. Khi phát hiện, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng, cơ quan phòng cháy chữa cháy số 4, Công an huyện Quỳnh Lưu, Đồn Biên phòng đến hỗ trợ ứng cứu.

Tại hiện trường, người dân đã sử dụng biện pháp dập lửa tại chỗ, cắt dây neo cho tàu trôi theo dòng chảy, tránh đám cháy lây lan. Tuy nhiên lúc này có khoảng 55 tàu đang neo đậu nên đám cháy đã lan sang một số tàu khác. Tại cảng cá Lạch Quèn có hệ thống phòng cháy hiện đại nhưng không sử dụng được để dập lửa. “Cảng Lạch Quèn mới được đầu tư hệ thống chữa cháy hiện đại nhưng chưa được đấu nối điện nên không thể sử dụng được”, báo cáo của xã Quỳnh Thuận nêu rõ.

Đây là vụ cháy tàu cá thứ 2 xảy ra tại cảng cá Lạch Quèn kể từ sau đám cháy xảy ra giữa năm 2020.

Theo ghi nhận của PV, cảng cá Lạch Quèn mới được đầu tư xây dựng. Xung quanh hệ thống cảng cá được xây dựng bài bản với mái che, vị trí neo tàu, đèn điện, hệ thống hộp điện kỹ thuật. Tại cảng có 10 trụ phòng cháy chữa cháy được xây dựng mới. Các trụ phòng cháy này bao gồm 1 cột nước, 1 tủ đựng vòi, thiết bị chữa cháy và 1 hộp đựng bình xịt chữa cháy. Tuy nhiên các tủ, hộp này không hề có bất cứ thiết bị chữa cháy nào bên trong.

“Họ xây, lắp hệ thống phòng cháy này từ cuối năm 2022 nhưng không hoạt động được. Làm gì có thiết bị nào bên trong. Tủ trống trơn, điện không có để bơm. Không hiểu họ làm kiểu gì, trụ nước gỉ sét rồi vẫn chưa dùng được”, một ngư dân bức xúc nói.

Ông Hoàng Ngọc Hoa (65 tuổi, trú xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) - làm nghề trông coi tàu cá cho các ngư dân chia sẻ: “Trụ phòng cháy chữa cháy không có thiết bị vòi, bình xịt thì khi xảy ra cháy làm sao mà chữa được. Nếu hôm đó mà có các thiết bị chữa cháy, người dân chúng tôi chỉ cần lấy ra dập lửa cái là được ngay, đỡ thiệt hại lớn cho ngư dân. Chứ khi cháy, chúng tôi chạy lại mở tủ ra có thấy thiết bị nào bên trong đâu”.

Làm việc với ông Nguyễn Đức Đông - Cảng trưởng Cảng cá Lạch Quèn cho biết hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng được lắp đặt vào cuối năm 2022. Tháng 6, cơ quan chức năng có bàn giao sơ bộ hệ thống xây dựng. Tuy nhiên, điện chưa được đấu vào hệ thống phòng cháy nên chưa bàn giao lại cho cảng cá để đưa vào sử dụng.

Ông Đông cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ cháy tàu, Ban quản lý và người dân có đến mở hệ thống chữa cháy lên nhưng không dùng được. Ông Đông bày tỏ tiếc nuối vì nếu hệ thống phòng cháy có thiết bị đầy đủ, được đưa vào hoạt động thì thiệt hại vụ cháy tàu sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hào - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng Lạch Quèn là hạng mục nằm trong dự án đầu tư xây dựng cảng do Sở này làm chủ đầu tư với tổng mức 200 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 2/2022 đến 31/12/2022 hoàn thiện đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án này sau đó được xin gia hạn đến 31/12/2023 để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số hạng mục liên quan.

Về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng cá Lạch Quèn, ông Nguyễn Hào cho hay hiện toàn bộ đã được xây dựng hoàn thiện, thiết bị được mua sắm đầy đủ. Tuy nhiên, hệ thống điện chưa được đấu nối nên chưa bàn giao đi vào sử dụng.

Trước thông tin trong các tủ, hộp hệ thống chữa cháy không có thiết bị nào bên trong, ông Hào giải thích dự án chưa bàn giao nên các thiết bị này được “cất đi” vì sợ mất cắp, xe tải ra vào cảng va quẹt sẽ hư hỏng.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, được lắp đặt từ lâu nhưng chưa hoạt động được đã khiến ngư dân nơi đây bức xúc vì sự chậm trễ này. “Hệ thống phòng cháy mà hoạt động sớm thì hôm đó không thiệt hại nhiều tàu như vậy”, một người dân bức xúc.