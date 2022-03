Vụ bay lắc ở BV Tâm thần T.Ư I: Cựu giám đốc và phó giám đốc cùng 'phủi' trách nhiệm

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế xem xét, xử lý đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vì để xảy ra vụ “bay lắc” tại bệnh viện này.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 9 bị can khác về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố có 4 người là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I (Bệnh viện Tâm thần T.Ư I), gồm: bị can Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền); Nguyễn Thị Minh Huệ (điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền), Bùi Thị Hạt (hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, từ ngày 1/2/2021 chuyển sang khoa tâm căn) và bị can Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Xuân Quý đã dùng tiền mua chuộc bị can Đỗ Thị Lưu bằng cách mỗi tháng "nộp phế" 10 triệu đồng và cho 3 nhân viên y tế nêu trên sử dụng ma tuý miễn phí...

Đáng chú ý, ngoài các bị can trong vụ án, CQĐT xác định, ông Vương Văn Tịnh, nguyên Giám đốc bệnh viện đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, đôn đốc cấp dưới để xảy ra hàng loạt sai phạm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện.

Là người trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo trong bệnh viện nhưng không giám sát chặt chẽ, để bệnh nhân tự ý cải tạo buồng bệnh.

Tại cơ quan điều tra, ông Vương Văn Tịnh khai, hoàn toàn không biết, không nắm được về các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân Quý cũng như các dấu hiệu sai phạm của nhân viên Khoa phục hồi chức năng - Y học cổ truyền. Khi nhận được báo cáo của Phó giám đốc phụ trách, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và các phòng ban có liên quan đều cho thấy tình hình của Khoa, bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Về các sai phạm xảy ra tại Khoa phục hồi chức năng là do các cá nhân cố tình vi phạm vì vậy các cá nhân đó phải chịu trách nhiệm.

Về trách nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc bệnh viện, trực tiếp phụ trách Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, CQĐT cho rằng, ông Đại có liên quan trực tiếp trong việc để xảy ra hàng loạt sai phạm của Trưởng Khoa và 3 cán bộ nhân viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Ông Đại không kiểm tra, giám sát, để bệnh nhân tự ý cải tạo buồng bệnh và dùng buồng bệnh làm địa điểm tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng như vị giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Đại khai, hoàn toàn không biết, không nắm được các sai phạm của các bị can nêu trên. Ông Đại cho rằng, người chịu trách nhiệm khi để xảy ra các sai phạm này đầu tiên phải là Giám đốc bệnh viện, còn các phó giám đốc chỉ là người giúp việc và chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra các sai phạm trên. Về các cá nhân vi phạm thì cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Vẫn theo CQĐT, ông Nguyễn Mạnh Phát, Phó Giám đốc bệnh viện, đã không thực hiện đúng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện, không kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở dẫn đến 2 đảng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố, bắt tạm giam; không thực hiện nghiêm túc việc hội chẩn dẫn đến việc Nguyễn Xuân Quý điều trị nhiều năm nhưng không khỏi bệnh mà lợi dụng, hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện.

Còn ông Lê Ngọc Tú (cũng là Phó Giám đốc bệnh viện) đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát, không đảm bảo an ninh trật tự nội viện, dẫn đến việc bệnh nhân và người nhà tự ý ra vào, không kiểm soát, là cơ sở dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, vị phó giám đốc này còn bị "cột" trách nhiệm trong việc không kiểm soát việc thực hiện thu nộp tài chính của Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền dẫn đến việc Khoa tự ý thu, nhận tiền của bệnh nhân và người nhà rồi chia nhau hàng tháng.

Trước hành vi thiếu trách nhiệm, để xảy ra hàng loạt sai phạm, hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Cơ quan điều tra gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế xem xét, xử lý đối với ông Vương Văn Tịnh và các Phó Giám đốc nêu trên.