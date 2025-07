Vinhomes và Samty tổ chức lễ cất nóc 4 tòa tháp The Opus One, dự kiến bàn giao từ quý I/2026

Công ty Cổ phần Vinhomes phối hợp cùng Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản) tổ chức Lễ cất nóc dự án The Opus One, nằm tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh). Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn thiện của 4 tòa tháp căn hộ cao cấp cuối cùng thuộc đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM, chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao từ tháng 3/2026.

Lễ cất nóc dự án The Opus One với chủ đề “Tiến độ vượt tốc - Vươn tầm đẳng cấp” có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Nam, đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes, ông Tetsuro Kawamoto – Tổng giám đốc TNHH Samty Việt Nam, đại diện Tập đoàn SAMTY cùng đông đảo đối tác, khách hàng và đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Nam, đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes phát biểu tại sự kiện

The Opus One là dự án hợp tác giữa Vinhomes - thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam và SAMTY - tập đoàn bất động sản danh tiếng từ Nhật Bản. Chỉ sau 17 tháng khởi công, dự án đã hoàn thành phần kết cấu chính của 4 tòa tháp cao 32 - 34 tầng, khẳng định cam kết của Vinhomes và SAMTY về chất lượng xây dựng, tiến độ bàn giao.

Ông Tetsuro Kawamoto, Tổng giám đốc, đại diện Tập đoàn SAMTY phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Tetsuro Kawamoto, Tổng giám đốc, đại diện Tập đoàn SAMTY, cho biết: “Dự án The Opus One không chỉ là biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt giữa SAMTY và Vinhomes, cùng các đối tác Việt Nam, mà còn là minh chứng cho cam kết trong việc mang đến những giá trị sống đẳng cấp, tiện nghi và bền vững cho cộng đồng tại Vinhomes Grand Park - Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM”.

The Opus One được phát triển và thi công theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Nhật Bản, từ quy trình thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến kỹ thuật xây dựng. Đại diện SAMTY khẳng định, sự tỉ mỉ và tinh thần “Omotenashi” (lòng hiếu khách và sự phục vụ tận tâm) từ Nhật Bản sẽ mang đến một không gian sống duy mĩ nhưng vẫn tối ưu về công năng và tiện ích, tương đương với những dự án hàng đầu đã được phát triển tại đất nước mặt trời mọc.

Dự án The Opus One dự kiến bàn giao tới khách hàng từ tháng 3/2026

The Opus One bao gồm 4 tòa tháp căn hộ, được xây dựng trên diện tích hơn 2,3 ha ngay trung tâm đại đô thị đáng sống Vinhomes Grand Park (đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh). Được định vị là dự án Top 1 và cũng là dự án cao tầng cuối cùng của đại đô thị, The Opus One sở hữu lợi thế hiếm có từ vị trí, quy hoạch, hạ tầng đến tiện ích.

Dự án nổi bật với bộ tứ tầm nhìn vĩnh cửu, gồm tầm nhìn nghỉ dưỡng và giải trí ôm trọn đại công viên 36ha, công viên giải trí Grand Park; tầm nhìn CBD sôi động nhìn ra Vincom Mega Mall Grand Park, sân tập golf; tầm nhìn giáo dục và nghệ thuật đối diện trường học Vinschool, quảng trường Golden Eagle; và tầm nhìn khoáng đạt hướng về sông Tắc, sông Đồng Nai. Từ The Opus One, cư dân cũng chỉ mất 1-10 phút đi bộ để kết nối với toàn bộ hệ thống tiện ích hàng đầu của Vinhomes Grand Park.

Không gian sống tại The Opus One mang đậm phong cách resort 5 sao với hồ bơi vô cực 3 tầng, thác nước tràn, vườn treo nhiệt đới, Aqua Gym, sân khấu nước ánh sáng... Mỗi căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn Smart Home và nội thất đến từ các thương hiệu quốc tế như Hafele, Kohler, Grohe… đảm bảo chất lượng và đẳng cấp vượt trội.

Về hạ tầng, The Opus One thuộc Vinhomes Grand Park - nơi đang trở thành “hồng tâm” của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập nhờ loạt hạ tầng trọng điểm như 2 tuyến Metro số 5, 7, Vành đai 3 đi xuyên qua dự án, sân bay Long Thành,... Tọa lạc tại “trung tâm trong lòng trung tâm” Vinhomes Grand Park, The Opus One được đánh giá là “tài sản giá trị kép” khi vừa là nơi an cư sang trọng, vừa sở hữu giá trị gia tăng trong tương lai.

Nhằm chào mừng sự kiện cất nóc, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho quỹ căn cuối cùng của The Opus One. Theo đó, khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp, pháp lý vững vàng tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM với vốn ban đầu chỉ từ 400 triệu đồng, được ngân hàng hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng đến tháng 10/2027. Với lịch bàn giao nhà dự kiến vào tháng 3/2026, chủ sở hữu có tới 19 tháng không phải trả lãi để lên kế hoạch dọn về an cư hoặc cho thuê nhận dòng tiền ổn định. Ngoài ra, khách hàng cũng có cơ hội nhận bộ quà tặng giá trị lên đến 800 triệu đồng (gồm hỗ trợ nội thất trị giá lên đến 500 triệu đồng và xe VinFast VF 3, áp dụng theo chính sách căn cụ thể).