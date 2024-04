Vietravel mang đến nhiều hoạt động thú vị trong VITM 2024

Sáng ngày 11/4, Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM 2024 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Gian hàng Vietravel Corp là 1 trong những gian có đông khách tham quan, tư vấn tour với nhiều hành trình hấp dẫn như bộ sản phẩm “Siêu khuyến mại” giảm tới 40%, các hành trình cho mùa hè sôi động, tour mới lạ, độc đáo và các điểm đến lý tưởng trong tour giờ chót 30/4.

Ngoài ra, ghé thăm gian hàng Vietravel, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị ngay từ ngày đầu khai mạc.

Chùm tour đa dạng được Vietravel giới thiệu giảm tới 40%

Trong ngày đầu tiên của hội chợ VITM 2024, Vietravel ghi nhận hơn 3000 lượt khách ghé thăm với doanh thu đạt gần 10 tỷ, trong đó các hành trình tour nước ngoài được du khách đặc biệt quan tâm, chiếm tới 62%.

Du lịch nước ngoài đang dần trở thành xu thế, các hành trình tới Dubai, Trung Quốc, Nhật Bản hay Morocco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Bắc Âu, Mỹ,... được đông đảo du khách đăng ký, đây đều là những điểm đến có thời tiết lý tưởng cho chuyến du lịch hè sôi động.

Bên cạnh đó, du lịch trong nước vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách nhờ việc di chuyển dễ dàng cùng mức giá kích cầu rất tốt, giảm tới 40%, mặc dù đang trong giai đoạn giá vé máy bay nội địa tăng cao. Vietravel mang tới các tuyến đường bay như Nha Trang - Ninh Thuận, Tuy Hòa - Quy Nhơn, Tây Nguyên, Phan Thiết - Mũi Né, Cần Thơ - Tây Ninh,.. chỉ từ 2.390.000đ.

Năm nay, thay vì lựa chọn hành trình nghỉ dưỡng, du khách có xu hướng tìm kiếm những hành trình mới lạ và độc đáo hơn, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình. Trong đó, Lệ Giang đang là điểm đến rất hot được nhiều du khách lựa chọn với trải nghiệm bằng tàu hỏa để kết hợp ngắm cảnh đẹp trên đường. Bên cạnh đó, khám phá đảo quốc Singapore - Malaysia qua góc nhìn mới mẻ hơn trên du thuyền 5 sao, hay đi Úc, thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ thú trên đảo Tasmania, Perth đều là những hành trình được du khách quan tâm.

Sau ngày khai mạc đầu tiên, Vietravel ghi nhận lượng khách mua tăng trưởng 30% so với năm ngoái, với độ tuổi trung bình từ 35 - 55, do đó du khách cũng đề cao tính an toàn, an tâm trong mỗi chuyến đi nên có xu hướng sẽ lựa chọn đặt dịch vụ qua các đơn vị du lịch uy tín, nhiều kinh nghiệm.

Vietravel Đón Nhận Bốn Giải Thưởng Tại Vietnam Travel Awards

Vietravel vừa giành được bốn giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải "Các Doanh nghiệp và Cá nhân tiêu biểu trong Ngành Du lịch Việt Nam năm 2023 - Vietnam Travel Awards" được tổ chức vào chiều ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch Quốc tế VITM 2024, tại Hà Nội.

Được vinh danh trong các hạng mục như "Công ty lữ hành quốc tế hàng đầu", "Công ty lữ hành nội địa hàng đầu", "Công ty lữ hành ứng dụng Công nghệ thông tin xuất sắc", và "Công ty vận chuyển du lịch hàng đầu", ông Phạm Văn Bẩy - đại diện của Vietravel đã chia sẻ về niềm tự hào và cam kết tiếp tục phấn đấu để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Năm 2023 được nhìn nhận là một năm đầy thách thức, tuy nhiên, với sự linh hoạt và nỗ lực không ngừng, Vietravel đã vượt qua và giữ vững chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn nhằm “hâm nóng” thị trường du lịch sau đại dịch Covid-19.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại gian hàng Vietravel

Đến với VITM 2024, Vietravel mang tới nhiều hoạt động tại gian hàng trong ngày đầu tiên, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị như hòa mình vào giai điệu violin phong cách Châu Âu, thưởng thức trà, cà phê và bánh ngọt.

Ở các ngày sau, du khách có thể tham gia các hoạt động Luckydraw, Minigame hấp dẫn, với các phần quà giá trị lên tới 6 triệu đồng. Hơn nữa, nắm bắt chủ đề “Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững” của VITM 2024, Vietravel tổ chức chương trình Go Green “Thế giới sạch, tâm hồn xanh” với các hoạt động vui nhộn như trang trí túi vải, biểu diễn ảo thuật, tặng quà chủ đề Go Green.

Tham khảo ngay Bộ Sản Phẩm Siêu Khuyến Mại cùng Vietravel: Tại đây

Liên hệ: Công ty Du lịch Vietravel - chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Số 3 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (024) 3933 1978 - Hotline: 0983 160 022 - 0989 37 00 33 Fanpage: Vietravel Miền Bắc.Zalo: Khuyến mại du lịch Vietravel