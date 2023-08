Vietnam Airlines Group cung ứng gần 400 nghìn chỗ nội địa dịp Quốc khánh 2/9

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các Hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/08 - 05/09/2023, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Với xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài trong các dịp nghỉ lễ của người dân tăng nhanh sau dịch, Vietnam Airlines Group sẽ mở bán hơn 155 nghìn chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tại thị trường nội địa, nhu cầu đi lại phần lớn vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại giai đoạn Quốc khánh 2/9. Cùng với đó, giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Các Hãng khuyến nghị hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 qua các kênh bán vé chính thức để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp. Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách mua vé trên website, ứng dụng di động, các phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để không mua phải vé giả, vé bị nâng giá. Các Hãng cũng khuyến khích hành sử dụng các hình thức làm thủ tục (check-in) để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay, tiết kiệm thời gian như check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động, qua các Kiosk check-in tại sân bay hay Auto check-in (làm thủ tục tự động), Telephone check-in của các Hãng. Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, hành khách của Vietnam Airlines và VASCO có thể truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động “Vietnam Airlines”, trang Facebook chính thức tại địa chỉ fb.com/VietnamAirlines, fb.com/FanpageVASCO, các phòng vé, đại lý chính thức của VNA và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100. Hành khách của Pacific Airlines có thể tham khảo thông tin tại website www.pacificairlines.com, trang Facebook chính thức tại địa chỉ fb.com/PacificAirlinesFanpage, liên hệ các phòng vé của Pacific Airlines hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1550. P.V