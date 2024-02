Viện thẩm mỹ DIVA - Địa chỉ làm đẹp được khách hàng Việt Kiều tin chọn

Sau hơn 7 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đề cao sự hài lòng của khách hàng, Viện thẩm mỹ DIVA đã trở thành địa chỉ làm đẹp uy tín được hàng triệu khách hàng Việt Kiều tin chọn.

Nằm trong hệ sinh thái DVA GROUP, Viện thẩm mỹ DIVA hiện là chuỗi hệ thống thẩm mỹ uy tín của phái đẹp Việt. Mang đến các dịch vụ tân trang nhan sắc chất lượng cao với chi phí phải chăng, giúp chị em kiến tạo sắc vóc hoàn mỹ, trở nên tự tin, hạnh phúc và thành công hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Viện thẩm mỹ DIVA đã phụng sự cho hơn 10 triệu lượt khách hàng trên toàn quốc, trong đó có cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, lượng khách Việt Kiều sử dụng dịch vụ tại DIVA tăng khoảng 30%. Điều này, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thương hiệu làm đẹp này đối với người Việt xa quê.

Không phải ngẫu nhiên mà Viện thẩm mỹ DIVA lại trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng Việt Kiều trên hành trình chinh phục nhan sắc. Bởi ngoài chất lượng dịch vụ vượt trội, DIVA còn mang đến cho chị em những trải nghiệm làm đẹp tuyệt vời và thực sự hài lòng.

Với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, luôn đặt lợi ích và sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu, ngay từ khi thành lập, Viện thẩm mỹ DIVA đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ làm đẹp tân tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang cùng quy trình thẩm mỹ đạt chuẩn y khoa,... nhằm giúp chị em chinh phục vẻ đẹp hoàn mỹ một cách an toàn và hiệu quả nhất.

“Suốt 7 năm qua, mong ước lớn nhất của Viện thẩm mỹ DIVA chính là kiến tạo và làm hoàn hảo thêm diện mạo của người phụ nữ thông qua những quy trình đạt chuẩn nghiêm ngặt. Để bạn của ngày hôm nay có thể tự tin tỏa sáng, thành công và hạnh phúc hơn ngày hôm qua.” - Đại diện Viện thẩm mỹ DIVA chia sẻ.

Theo tìm hiểu, một trong những lý do quan trọng giúp Viện thẩm mỹ DIVA trở thành điểm đến uy tín được đông đảo khách hàng Việt Kiều tin chọn là sở hữu hàng loạt phương pháp làm đẹp hiện đại, được chuyển giao từ những nhà cung ứng hàng đầu trên thế giới. Nổi bật nhất, phải kể đến công nghệ Plasma lạnh, Lipo Theramax Plus, Laser Alphatech, Laser CO2 Fractional, Ultraformer III,… Đây được xem là các “trợ thủ” đắc lực giúp quá trình điều trị diễn ra an toàn, hiệu quả và chính xác.

“Đẹp nhưng phải an toàn” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động hướng đến mục tiêu kiến tạo vẻ đẹp hoàn mỹ cho khách hàng của Viện thẩm mỹ DIVA. Vì vậy, ngoài việc tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ làm đẹp tân tiến, DIVA còn rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Đối với DIVA, vẻ đẹp hoàn mỹ không chỉ đơn thuần là nhan sắc bên ngoài, mà còn là sự an toàn và sức khỏe của khách hàng. Do đó, tất cả bác sĩ, kỹ thuật viên tại đây đều có tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm. Đồng thời, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức đánh giá năng lực, tập huấn để họ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp an toàn, hiệu quả.” - Đại diện Viện thẩm mỹ DIVA cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, Viện thẩm mỹ DIVA còn chinh phục được đông đảo khách hàng Việt Kiều bởi không gian làm đẹp sang trọng, tinh tế, ấm cúng. Tạo nên một dấu ấn riêng biệt, mang đậm màu sắc độc đáo của DIVA, giúp khách hàng ghi nhớ cũng như cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn mỗi khi đến đây trải nghiệm dịch vụ.

Đặc biệt, để có thể trở thành người bạn tâm giao đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo cũng như khẳng định giá trị bản thân. Viện thẩm mỹ DIVA đã triển khai văn hóa “Phục vụ từ trái tim”, luôn hỗ trợ, quan tâm và chăm sóc nhu cầu khách hàng bằng tất cả sự chân thành, tận tâm tận tình.

Trong tương lai, chuỗi hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, xứng đáng là địa chỉ làm đẹp uy tín hàng đầu, được đông đảo khách hàng Việt Kiều tin yêu và lựa chọn.

Viện thẩm mỹ DIVA là thương hiệu trực thuộc DVA GROUP, được ra mắt phái đẹp vào ngày 21/07/2016. Tính đến thời điểm hiện tại Viện thẩm mỹ DIVA đã hoạt động và phát triển hơn 7 năm. Hotline đặt lịch & Tư vấn: 1900 2222 Email: info@vienthammydiva.vn Website: https://vienthammydiva.vn Thời gian làm việc: 8.00 - 20.00 (từ Thứ 2 - Chủ nhật)