Video: Văn Quyến, Công Vinh chuẩn bị đấu huyền thoại Dortmund

TPO - Đội các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars) sẽ đấu đội các huyền thoại của Borussia Dortmund (Đức) trong trận cầu từ thiện mang tên "True Love".

Vietnam All Stars tập hợp nhiều cầu thủ đương đại, cựu danh thủ và ngôi sao giải trí, như Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Lê Quốc Vượng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung...

Đội huyền thoại Dortmund quy tụ những tên tuổi một thời của CLB này như tiền đạo Jan Koller, thủ môn Roman Weidenfeller, Karl-Heinz Riedle, Julio Cesar, Dedé, Marcel Schmelzer, Norbert Dickel, Evanílson, Kevin Großkreutz, Jorg Heinrich, David Odonkor, Patrick Owomoyela, Miroslav Stevic, Ibrahim Tanko, Mladen Petic, Mohammed Zidan...

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé (100.000 đồng/vé), tài trợ, ủng hộ chiến dịch "True Love" đều được báo cáo công khai sao kê 24/7 tại trang thiennguyen.app và ứng dụng thiện nguyện. Nhà hảo tâm, người hâm mộ và cộng đồng quan tâm đến chiến dịch đều có thể theo dõi tiến độ gây quỹ và sử dụng số tiền sau khi gây quỹ. Đặc biệt, tài khoản thiện nguyện số 2200 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội được chọn nhằm đại diện cho 2.200 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại TP HCM như một cách để kêu gọi sự chia sẻ, chung tay từ cộng đồng.

Chiến dịch thiện nguyện do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM và CLB Dortmund tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do Covid-19.

Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Next Media - cho biết: "Chúng tôi tin rằng bóng đá mang giá trị kết nối, là nhịp cầu để gắn kết mọi người và truyền tải những thông điệp nhân văn trong xã hội. Thông qua đó, những tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội sẽ chạm tới trái tim những em nhỏ gặp khó khăn, giúp các các em có thêm động lực, sức mạnh hướng về tương lai phía trước".

Trận giao hữu giữa Vietnam All Stars và đội hình huyền thoại CLB Dortmund sẽ diễn ra lúc 19h ngày 28/9 trên sân Thống Nhất.