Video người dân dũng cảm khống chế kẻ xả súng trên một bãi biển 'lan truyền' cõi mạng

San San

SVO - Vụ xả súng trên một bãi biển ở Úc đã khiến 12 người thiệt mạng. Một người dân dũng cảm đã khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn.

Theo các đài truyền hình ABC và BBC của Úc ngày 14/12, vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi ở phía đông Sydney, New South Wales (NSW). Lễ kỷ niệm Hanukkah, một ngày lễ của người Do Thái dự kiến ​​​​sẽ diễn ra trên bãi biển vào khoảng 5h chiều. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng súng trên bãi biển và hiện trường trở nên hỗn loạn. Tiếng súng được cho là kéo dài trong 10 phút. Một nhân chứng cho biết: "Ít nhất 10 người nằm trên mặt đất, và máu ở khắp mọi nơi".

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tiếng súng và tiếng còi cảnh sát liên tục vang lên trên bãi biển, người dân hoảng loạn bỏ chạy, và cảnh sát đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho một người dân thường. Hai người đàn ông, được cho là nghi phạm, cũng bị quay phim trên cầu, dường như đang chĩa súng về phía bãi biển. Vụ việc được cho là đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có một nghi phạm, và 29 người bị thương, bao gồm hai sĩ quan cảnh sát. Một nghi phạm khác được cho là đã bị bắt giữ.

20251214193054393gqbd.gif

Một đoạn video ghi lại cảnh một thường dân khống chế một tay súng giữa lúc hỗn loạn đang lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy tay súng đang bắn một khẩu súng dường như là súng săn, trong khi một người đàn ông mặc quần short trắng đứng quan sát từ phía sau một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe. Người đàn ông này đã lợi dụng lúc tay súng mất cảnh giác để phục kích hắn từ phía sau và kẹp cổ hắn. Sau năm giây giằng co, người đàn ông đã giằng được khẩu súng và chĩa vào tay súng. Nghi phạm bị tước vũ khí liền bỏ chạy, vẻ mặt hoang mang. Thay vì bắn nghi phạm, người đàn ông giơ tay ra hiệu cho cảnh sát.

Cảnh sát bang NSW cho biết trong một tuyên bố: "Cảnh sát đang ứng phó với vụ việc. Mọi người trong khu vực được khuyến cáo sơ tán". Cảnh sát đang vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế gần bãi biển để chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Một trong những kẻ xả súng đã được xác định là Naveed Akram, đến từ phía Tây Nam Sydney. Cảnh sát Úc đang coi vụ việc là một vụ tấn công khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết trong một tuyên bố: "Cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực hết sức để cứu hộ bất kỳ ai tại hiện trường. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng". Bãi biển Bondi, nằm ở phía Đông Sydney, là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Úc, thu hút đông đảo người lướt sóng và khách du lịch, đặc biệt là vào cuối tuần.

San San
Chosun
#Vụ xả súng tại bãi biển Bondi #Hành động dũng cảm của dân thường #Tấn công khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái #Cảnh sát ứng phó và sơ tán #Lan truyền video hành động dũng cảm #Tình hình hỗn loạn và thương vong #Chính sách và phản ứng của chính phủ Úc #An ninh và phòng chống khủng bố #Ảnh hưởng của vụ việc đến du lịch Úc

