[VIDEO] Bí thư Trung ương Đoàn: Thủ khoa, á khoa là nguồn nhân lực ưu tiên

TPO - Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Con Cuông (Nghệ An) hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông. Qua đó nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

TPO - “Đây là năm thứ hai tôi tham gia Chủ nhật Đỏ, lần này cả gia đình cùng đi. Ngày hội không chỉ là nơi chia sẻ giọt máu hồng mà còn giúp các con tôi hiểu về nghĩa cử cao đẹp này, từ đó biết yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn”, chị Nga nói.

TPO - Ban Thường vụ Thành Đoàn Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng CLB thầy thuốc trẻ, Ban đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An và các đơn vị chức năng tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân và các em học sinh ở bản Mọi (xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An).