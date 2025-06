Vị trí tâm điểm 'tam giác kinh tế vàng' - Lợi thế không đối thủ của Vinhomes Green City

Trên hành trình mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm TP.HCM, khu vực Tây Bắc đang vươn mình mạnh mẽ với vị thế là cực tăng trưởng mới. Nắm giữ vị trí chiến lược và vai trò tiên phong, Vinhomes Green City (Đức Hòa, Long An) không chỉ là đô thị dẫn sóng phát triển mà còn góp phần tái định vị cực tăng trưởng phía Tây Bắc TP.HCM.

Vị trí chiến lược có 1-0-2

Được quy hoạch ngay tại trung tâm của CBD Tây Bắc tương lai (Central Business District – trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố), Vinhomes Green City sở hữu vị trí đặc biệt hiếm có: giao điểm kết nối của ba vùng kinh tế trọng điểm, gồm: TP.HCM - Long An và Tây Nam Bộ, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương mới của khu vực phía Nam.

Hạ tầng giao thông hiện hữu và tương lai, với Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)... đang tạo nên mạng lưới kết nối đồng bộ, xuyên suốt và hiện đại. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm TP.HCM và các đô thị vệ tinh, rút ngắn thời gian tiếp cận các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.

Trong tương lai gần, các tuyến đường huyết mạch như đường mở mới Tây Bắc từ Vành đai 2 TP.HCM đến Long An, đường Võ Văn Kiệt nối dài đến Đức Hòa… khi hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới kết nối và củng cố vai trò tâm điểm giao thương của Vinhomes Green City. Với hệ thống hạ tầng bứt tốc và liên tục thăng hạng, đại đô thị khẳng định vị thế trái tim “tam giác kinh tế vàng” - nơi hội tụ tinh hoa phát triển của TP.HCM, Long An và Tây Nam Bộ.

Không chỉ vậy, trong bán kính 4km quanh dự án, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ tiện ích: trường học, phố đi bộ, chợ dân sinh, trung tâm văn hóa, thể thao... tạo nên hệ sinh thái an cư tiện nghi, hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí.

Tọa độ ấy không chỉ thu hút các chuyên gia, cán bộ cao cấp làm việc tại các KCN, cảng, sân bay vốn tìm kiếm nơi ở đầy đủ tiện nghi, quy hoạch bài bản mà còn hấp dẫn người dân thành đạt, trung lưu đến thượng lưu tại khu vực Long An, lân cận chọn làm nơi sinh sống kết hợp nghỉ dưỡng, giáo dục tốt cho con trẻ. Trong bối cảnh quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, giới đầu tư cũng đang chuyển hướng về những vùng có hạ tầng bứt phá và quy hoạch bài bản.

Những nhịp tăng giá không ngừng của đô thị hạt nhân Tây Bắc TP.HCM

Không chỉ nổi bật về vị trí, Vinhomes Green City còn sở hữu những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhờ cú hích cộng hưởng từ quy hoạch và đầu tư hạ tầng.

Trong quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, TP.HCM được định hướng phát triển đa cực theo các hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Trong đó, các hướng Đông và Tây Bắc được nhiều chuyên gia đề xuất là hướng phát triển chính. Đây là thời cơ để khu vực Tây Bắc chuyển mình, định hình chân dung của một trung tâm đô thị - công nghiệp - tài chính mới.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, khu Tây Bắc đang được quy hoạch là trung tâm đô thị dịch vụ - giải trí - công nghiệp công nghệ cao với quy mô dân số dự kiến đạt 4 - 5 triệu người vào năm 2030.

Bắt nhịp xu thế ấy, khu vực Tây Bắc đang ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ đổ về, đặc biệt là vào hạ tầng giao thông. Dự án Vành đai 3 đoạn qua Long An dự kiến thông xe kỹ thuật quý IV/2025, vận hành năm 2026. Tuyến Vành đai 4 đi qua 5 tỉnh, thành gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An đang được đẩy nhanh tiến độ để khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2029, góp phần kết nối Long An với sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc để về đích đúng kế hoạch vào cuối năm nay; cầu Tây Long sắp hoàn thiện… tiếp tục là những động lực lớn thúc đẩy sự thăng hoa của thị trường bất động sản nơi đây.

Với tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, thủ tục hành chính thông thoáng, môi trường kinh doanh minh bạch, Tây Bắc TP.HCM đang trở thành điểm đến chiến lược của nhiều “ông lớn” trong và ngoài nước. Đáng chú ý, nơi đây đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp vững chắc với hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn, cùng hàng trăm doanh nghiệp FDI hiện diện. Đây là nền tảng quan trọng để khu vực phát triển thành trung tâm công nghiệp - logistics - công nghệ cao mang tầm vóc toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu nhà ở chất lượng cao tăng trưởng mạnh mẽ.

Tọa lạc tại trung tâm vùng tăng trưởng, Vinhomes Green City là dự án đô thị All-in-One đầu tiên tại Tây Bắc TP.HCM, đón đầu dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và lao động chất lượng cao. Dự án kế thừa toàn bộ “gen trội” của các đại đô thị Vinhomes trên cả nước: môi trường sống sinh thái, tiện ích cao cấp, hệ thống giáo dục - thương mại - giải trí chuẩn quốc tế, an ninh nghiêm ngặt và quản lý vận hành thông minh.

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phục hồi và sàng lọc, các dự án dẫn đầu về quy hoạch, tiện ích và hạ tầng đồng bộ như Vinhomes Green City luôn được giới đầu tư đánh giá cao về khả năng tăng giá và tính thanh khoản. Đây không chỉ là nơi nâng tầm phong cách sống mà còn là động lực thúc đẩy hạ tầng, kinh tế - xã hội Tây Bắc TP.HCM phát triển thịnh vượng, và là tài sản đầu tư hấp dẫn dài hạn tại tâm điểm phát triển mới của TP.HCM.