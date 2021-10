Vì sao xe khách liên tỉnh ở Hà Tĩnh vẫn án binh bất động?

TPO - Sáng 16/10, ghi nhận tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 nối Nghệ An và Hà Tĩnh, lượng người qua chốt rất đông. Người dân chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin gặp khó khăn khi muốn vào địa phận tỉnh Nghệ An.

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, số 8 gây mưa lớn liên tiếp, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 1706/1994 hồ chứa đầy nước. Dự báo từ hôm nay (16/10), khu vực này tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to gây nguy cơ mất an toàn cho các hồ đập. Các địa phương được yêu cầu đặc biệt quan tâm việc bảo vệ đê điều, hồ đập.