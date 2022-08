Vì sao một số trạm BOT ở Đồng Nai, TPHCM chưa thu phí không dừng?

TPO - Đến nay, trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM) và trạm thu phí BOT Quốc lộ 51 (Đồng Nai) chưa thực hiện thu phí không dừng ETC vì thời gian thu phí còn lại ngắn.

Ngày 19/8, Sở GTVT TPHCM đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh.

Theo đó, Sở GTVT giao Thanh tra Sở phối hợp với Phòng CSGT đường bộ đường sắt PC08 Công an TPHCM, Công an quận 7 và các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ, phối hợp với nhà đầu tư bảo đảm an ninh, TTATGT trong quá trình thu phí tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh.

Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chủ động xây dựng phương án tổ chức thực hiện, tăng cường tuyên truyền tới người sử dụng về chủ trương lùi thời gian triển khai thu phí không dừng tại trạm này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình bảo đảm TTATGT trong quá trình tổ chức thu phí.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, UBND TPHCM đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ cho phép trạm thu phí Nguyễn Văn Linh chỉ thu thủ công.

Theo UBND TPHCM, trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (quậnn 7) có 20 làn thu phí. Theo giấy phép đầu tư, trạm có thời gian thu phí là 30 năm, kết thúc vào tháng 4/2028 (không thu phí ô tô dưới 9 chỗ). Mục đích thu phí để duy tu, bảo trì tuyến đường Nguyễn Văn Linh; nếu sử dụng không hết doanh thu từ thu phí, phần dư để lại doanh nghiệp 30% và TPHCM 70%.

Do thời gian thu phí còn lại ngắn, trong khi đầu tư hệ thống ETC có chi phí cao và giá thu phí thấp nên UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép nhà đầu tư không lắp đặt trạm thu phí ETC và chỉ thu phí thủ công đến khi kết thúc thời gian thu phí. Sau đó, Bộ GTVT cũng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lùi thời gian triển khai thu phí không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh.

Đối với trạm thu phí BOT Quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai), theo phụ lục hợp đồng giữa Tổng cục Đường bộ và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - chủ đầu tư BOT quốc lộ 51 mở rộng) ký vào năm 2017, thời gian thu phí của quốc lộ này dự kiến kết thúc vào tháng 1/2030.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe thực tế cao hơn so với phương án tài chính trước đây nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn so với phụ lục hợp đồng nói trên. Bộ GTVT đã và đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ và BVEC đàm phán, thương thảo, xử lý dứt điểm các vướng mắc để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian hoàn vốn của dự án.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2020, Bộ GTVT cho rằng các trạm thu phí trên quốc lộ 51 không phải đầu tư hệ thống ETC vì thời hạn thu phí của dự án còn lại rất ngắn. Việc đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng khoảng 83 tỉ đồng sẽ không hiệu quả, có thể gây lãng phí, ảnh hưởng đến phương án tài chính của cả dự án BOT quốc lộ 51 mở rộng.

Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận chủ trương dừng hoặc lùi thời gian triển khai thu phí không dừng một số trạm. Đây là những trạm thu phí có tính chất đặc thù (thời gian thu phí còn lại nhỏ hơn 3 năm hoặc doanh thu thu phí quá thấp nên việc triển khai thu phí không dừng không hiệu quả) như: Quốc lộ 51, cầu Thái Hà, cầu Mỹ Lợi, Quốc lộ 14 (Đắk Lắk), Quốc lộ 39 (Thái Bình), 4 trạm thu phí cầu nhỏ (Cà Mau), đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM).