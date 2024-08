Vì sao Israel mạo hiểm với ‘cú đấm kép’?

TPO - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, lịch khai giảng năm học mới tổ chức vào ngày 5/9 và dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong ngày 26 - 27/6/2025

TPO - Sau 6 năm trùng tu, cụm di tích An Lăng - nơi thờ phụng, an nghỉ của vua Dục Đức nhà Nguyễn mở cửa đón khách tham quan. Đây cũng là nơi thờ, an nghỉ của 2 vị vua yêu nước Thành Thái, Duy Tân.