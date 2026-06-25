Vì sao giới trẻ càng ngày càng hay quên?

SVO - Ngày càng nhiều người trẻ cho biết, họ trở nên hay quên. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể đến từ căng thẳng, thiếu ngủ, 'quá tải' thông tin kỹ thuật số và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

Các vấn đề về trí nhớ thường gắn liền với tuổi già. Nhiều người cho rằng, sự đãng trí chỉ bắt đầu sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ chia sẻ một điều bất ngờ: Họ cảm thấy mình hay quên hơn trước.

Một số người gặp khó khăn khi nhớ tên. Người khác lại quên lịch hẹn, mật khẩu hoặc để thất lạc những đồ dùng hằng ngày. Không ít người trẻ thậm chí nói rằng, họ bước vào một căn phòng rồi quên mất mình định làm gì. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu người trẻ thực sự đang gặp vấn đề về trí nhớ, hay còn nguyên nhân nào khác?

Các chuyên gia cho biết, chưa có bằng chứng cho thấy cả một thế hệ đang đồng loạt suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến người trẻ cảm thấy trí nhớ của họ đang kém đi.

Bộ não không được thiết kế để tiếp nhận thông tin liên tục

Cuộc sống hiện đại tràn ngập thông tin. Con người kiểm tra email, mạng xã hội, tin nhắn, thông báo tin tức, video và các thông báo công việc suốt cả ngày. Ở bất kỳ thời điểm nào, hàng chục yếu tố có thể cùng tranh giành sự chú ý. Bộ não con người có thể xử lý một lượng thông tin lớn, nhưng khả năng tập trung lại có giới hạn.

Khi cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, con người thường không dành đủ sự chú ý cho bất kỳ việc nào. Hệ quả là thông tin có thể không được lưu trữ đúng cách trong trí nhớ.

Ví dụ, một người đặt chìa khóa xe lên bàn trong lúc đang xem điện thoại. Sau đó, họ không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu. Trong nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở việc suy giảm trí nhớ, mà là do não bộ chưa kịp chú ý đủ để tạo ra một ký ức rõ ràng ngay từ đầu.

Đây là một trong những lý do khiến nhiều chuyên gia cho rằng, tình trạng “quá tải kỹ thuật số” có thể đang góp phần làm gia tăng hiện tượng đãng trí trong đời sống hằng ngày. Trí nhớ hoạt động tốt hơn khi con người tập trung vào từng việc một, trong khi sự gián đoạn liên tục lại khiến điều đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Căng thẳng có thể đóng vai trò lớn hơn nhiều người nghĩ

Người trẻ ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực: Định hướng nghề nghiệp, khó khăn tài chính, kỳ vọng học tập, áp lực xã hội và những lo lắng về tương lai. Dù căng thẳng là một phần bình thường của cuộc sống, nhưng khi kéo dài và quá mức, nó có thể ảnh hưởng đến cách não bộ hoạt động.

Khi căng thẳng, tâm trí con người thường bị chiếm bởi các vấn đề, hạn chót và lo âu, khiến nguồn lực tinh thần dành cho việc ghi nhớ thông tin bị giảm đi.

Hãy tưởng tượng một sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Nếu quá lo lắng, họ có thể nắm vững kiến thức nhưng lại khó nhớ ra trong lúc làm bài. Nhiều người nhầm hiện tượng này với suy giảm trí nhớ, trong khi thực chất có thể là do căng thẳng làm gián đoạn khả năng ghi nhớ. Căng thẳng kéo dài cũng ảnh hưởng đến sự tập trung, khiến việc học và lưu trữ thông tin trở nên khó khăn hơn. Nói đơn giản, một bộ não bị phân tán chú ý thường cũng trở nên dễ quên hơn.

Thiếu ngủ đang trở thành một vấn đề lớn

Nhiều người trẻ không ngủ đủ giấc. Việc lướt điện thoại đến khuya, xem phim trực tuyến, chơi game, áp lực công việc và lịch sinh hoạt bận rộn thường làm giảm thời gian ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ lại là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với quá trình hình thành trí nhớ. Trong khi ngủ, não bộ xử lý và sắp xếp lại thông tin thu nhận trong ngày, giúp chuyển ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn.

Khi thiếu ngủ, quá trình này trở nên kém hiệu quả. Một người đi làm chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm có thể khó nhớ các cuộc trò chuyện, nhiệm vụ hoặc chi tiết trong các buổi họp. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra với sinh viên thức khuya ôn thi.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiếu ngủ ảnh hưởng đến khả năng chú ý, học tập và ghi nhớ. Với nhiều người, cải thiện thói quen ngủ cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất trí nhớ.

Người trẻ có đang mắc các rối loạn trí nhớ nghiêm trọng?

Trong hầu hết các trường hợp, việc thỉnh thoảng hay quên không đồng nghĩa với việc một người trẻ đang mắc bệnh lý nghiêm trọng về trí nhớ. Ai cũng có lúc quên một vài điều trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần chú ý nếu tình trạng suy giảm trí nhớ trở nên nặng nề, xảy ra thường xuyên hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Nếu một người liên tục gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin quan trọng, bị lạc ở những nơi quen thuộc, hoặc xuất hiện những thay đổi đột ngột và rõ rệt về trí nhớ, việc tìm kiếm tư vấn y tế là cần thiết.

Nhiều người trẻ đang sống trong một môi trường đầy rẫy sự xao nhãng, căng thẳng, quá tải thông tin và thiếu ngủ. Những yếu tố này có thể khiến họ cảm thấy mình hay quên, ngay cả khi hệ thống não bộ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Trí nhớ không chỉ đơn thuần là việc não bộ lưu trữ thông tin, mà còn phụ thuộc vào việc cung cấp cho não thời gian, sự tập trung và điều kiện phù hợp để hoạt động hiệu quả.

Khi ngày càng nhiều người trẻ tự hỏi vì sao mình trở nên hay quên, câu trả lời có thể không nằm ở sự suy giảm trí nhớ. Thay vào đó, nguyên nhân có thể là do cuộc sống hiện đại đang đòi hỏi mức độ chú ý vượt xa những gì bộ não con người từng được thiết kế để xử lý.